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Adosados en Venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Salónica
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Thermi Municipality
23
Thermaikos Municipality
18
Thermi
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79 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 3 niveles. Sem…
$425,055
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Drymos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 2. La planta ba…
$259,756
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$312,888
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta maisonette de 150 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. 3er…
$531,319
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
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Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$153,492
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 201 m²
Venta de maisonette de 201 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$495,898
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Adosado Adosado en Vrasna, Grecia
Adosado Adosado
Vrasna, Grecia
Área 80 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 80 metros cuadrados en Asprovalt en construcción…
$292,928
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 182 m²
Venta de maisonette de 182 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$277,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$667,100
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta en construcción maisonette de 140 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Venta en construcción maisonette de 141 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$796,978
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
Venta en maisonette de construcción de 142 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette t…
$552,572
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Adosado Adosado en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado
Vasilika, Grecia
Área 167 m²
Venta en construcción maisonette de 167 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$200,720
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrasna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrasna, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
Venta en maisonette de construcción de 145 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tie…
$767,461
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$619,872
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 109 m²
Venta de maisonette de 109 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$106,670
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vasilika, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 2
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$165,299
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta en construcción maisonette de 128 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$460,476
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$377,827
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta maisonette de 105 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$306,984
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$649,390
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrasna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrasna, Grecia
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Área 145 m²
Venta en maisonette de construcción de 145 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tie…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagyna, Grecia
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Lagyna, Grecia
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Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
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Área 181 m²
Venta en construcción maisonette de 181 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
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Adosado Adosado 2 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 132 m²
Se vende casita de 132 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene nivele…
$247,949
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La …
$454,573
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 101 m²
Venta de maisonette de 101 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$305,581
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Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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