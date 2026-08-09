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Casas de campo en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Salónica
6
Thermi Municipality
20
Thermaikos Municipality
37
Thermi
10
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96 propiedades total found
Casa de campo en Assiros, Grecia
Casa de campo
Assiros, Grecia
Área 240 m²
Venta Casa de 1 planta de 240 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Venta: una ca…
$802,882
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Apollonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Apollonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$270,987
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Casa de campo 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 94 m²
Se vende casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baja…
$305,065
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TekceTekce
Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 560 m²
Se vende casa de 5 plantas de 560 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$448,669
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Casa de campo 5 habitaciones en Drymos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Drymos, Grecia
Dormitorios 5
Área 248 m²
Venta casa de 3 plantas de 248 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Malgara, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta Casa de 1 planta de 155 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$129,878
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$153,492
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Casa de campo 6 habitaciones en Kavallari, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kavallari, Grecia
Dormitorios 6
Área 345 m²
Se vende casa de 3 plantas de 345 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 2 d…
$342,406
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 6
Área 230 m²
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$393,835
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Casa de campo 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 525 m²
Venta casa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$342,406
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Casa de campo en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 660 m²
Casa independiente de lujo en Ano-Perea con vistas panorámicas En una prestigiosa zona, a so…
$1,02M
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Casa de campo 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 199 m²
Se vende casa de 2 plantas de 199 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 4 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$397,832
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 376 m²
Venta Casa de 2 plantas de 376 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$531,319
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Casa de campo en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 200 m²
A la venta. Una construcción de uneder de casa en el suburbio residente de Thessaloniki. El …
$507,705
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Casa de campo 4 habitaciones en Zagkliveri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagkliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta casa de 1 plantas de 210 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$377,827
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Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 350 m²
Se vende casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$625,776
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Casa de campo en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 70 m²
Para la venta de viviendas dilapidadas, una casa de campo de 1 plantas con una superficie de…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$732,039
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 50 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 50 metros cuadrados en los suburbios de Salóni…
$97,527
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Casa de campo 4 habitaciones en Vasilika, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vasilika, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
En venta 3 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sót…
$377,827
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Casa de campo 9 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 9
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$667,100
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Casa de campo 5 habitaciones en Vasilika, Grecia
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Área 250 m²
Venta casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$354,213
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Casa de campo en Nea Malgara, Grecia
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Nea Malgara, Grecia
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 110 metros cuadrados en Thessaloniki. La casa …
$145,359
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Casa de campo 12 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 12
Área 650 m²
Se vende casa de 3 plantas de 650 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,65M
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Casa de campo 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
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Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 235 m²
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$944,567
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 335 m²
La venta es una casa unifamiliar de lujo de 335 metros cuadrados en Agia Triada (Thessalonik…
$495,849
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Casa de campo 3 habitaciones en Irakleio, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Irakleio, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Neo Heraklion al norte de Atenas Ag. Área Triada, casa unifamiliar de 100 metros cuadrados 2…
$302,995
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Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Venta casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$599,846
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Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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