Propiedades residenciales en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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Katerini Municipality
81
Dion Olympos Municipality
51
Pydna Kolindros Municipality
34
Litochoro
21
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166 propiedades total found
Casa de campo en Platamonas, Grecia
Casa de campo
Platamonas, Grecia
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$519,331
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 119 m²
Venta casa de 1 planta de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$271,563
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$82,650
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 121 m²
Venta apartamento de 121 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$129,878
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Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 413 m²
Venta en construcción maisonette de 413 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette…
$330,598
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$392,066
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Casa de campo 3 habitaciones en Alonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta…
$105,083
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Casa de campo 4 habitaciones en Sfendami, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sfendami, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$354,213
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento tiene 2 nivel…
$206,624
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 286 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 286 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$468,452
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 119 m²
Venta apartamento de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$131,059
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 137 m²
Apartamento en venta con una superficie de 137 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El a…
$260,328
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Casa de campo 3 habitaciones en Makrygialos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 3
Área 259 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 259 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-b…
$230,238
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Villa en Makrygialos, Grecia
Villa
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta villa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de…
$826,496
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Villa en Nea Agathoupoli, Grecia
Villa
Nea Agathoupoli, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$559,813
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende Apartamento de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situa…
$315,249
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Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Agathoupoli, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Agathoupoli, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 188 m²
Venta casa de 2 plantas de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126,845
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100,360
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
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Área 170 m²
En venta en construcción 2 - villa de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta b…
$152,386
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Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
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Área 335 m²
Se vende villa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$495,898
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfendami, Grecia
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Sfendami, Grecia
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Área 130 m²
Venta casa de 1 planta de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$126,712
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Venta de maisonette de 210 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$236,142
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Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
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Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de…
$380,535
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
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Adosado Adosado en Korinos, Grecia
Adosado Adosado
Korinos, Grecia
Área 210 m²
En venta en construcción casita de 210 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tien…
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Tipos de propiedades en Pieria Regional Unit

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