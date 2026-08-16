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Apartamentos en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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Katerini Municipality
27
Dion Olympos Municipality
10
Litochoro
8
Pydna Kolindros Municipality
3
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40 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 121 m²
Venta apartamento de 121 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$129,878
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento tiene 2 nivel…
$206,624
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 119 m²
Venta apartamento de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$131,059
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 137 m²
Apartamento en venta con una superficie de 137 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El a…
$260,328
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende Apartamento de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situa…
$315,249
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Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100,360
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
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Katerini Municipality, Grecia
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Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100,360
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 120 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex e…
$92,095
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Apartamento 2 habitaciones en Peristasi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$141,685
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$188,913
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 101 m²
Apartamento en venta de 101 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está sit…
$137,108
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$253,852
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$100,360
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Apartamento 2 habitaciones en Ritini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta dúplex de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
$212,528
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$262,790
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$102,722
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Apartamento 2 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$141,685
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Apartamento 1 habitacion en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
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Apartamento 2 habitaciones en Ritini, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 2
Área 107 m²
Venta apartamento de 107 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
$165,299
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Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$126,336
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 65 m²
Apartamento en venta de 65 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está situ…
$108,148
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Apartamento 1 habitacion en Makrygialos, Grecia
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Makrygialos, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
En venta dúplex de 49 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a pl…
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Apartamento en Katerini Municipality, Grecia
Apartamento
Katerini Municipality, Grecia
Área 200 m²
Venta duplex de 200 metros cuadrados en el norte de Grecia. El dúplex se encuentra en 2 nive…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
En venta dúplex de 137 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex está situado en 1a p…
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Apartamento 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Se vende Apartamento de 70 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situad…
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Apartamento en Nea Efesos, Grecia
Apartamento
Nea Efesos, Grecia
Área 146 m²
Apartamento en venta con una superficie de 146 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en co…
$99,621
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Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
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Apartamento 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
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Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado …
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Tipos de propiedades en Pieria Regional Unit

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Pieria Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
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