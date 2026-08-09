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Casas en Venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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36 propiedades total found
Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$311,019
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$206,624
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, esta casa unifamiliar en un complejo ofrece…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta casa de 1 plantas de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$295,177
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Casa 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$206,194
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$401,441
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo moderno está situado en los suburbios del pueblo Nea Kallikratia, en la zona de …
$306,313
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Casa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
La maisonette se encuentra a 150 metros de la playa de arena de Nea Kallikratia. Hay un asce…
$287,981
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia, actualmente bajo construcción…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Villa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, esta espaciosa maisonette ofrece impresionantes vis…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, en el pequeño paraíso de H…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propied…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Casa de campo en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 65 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 65 metros cuadrados en Halkidiki. La casa cons…
$219,096
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
La casa se encuentra en el popular pueblo Nea Kallikratia a solo 200 metros de la playa. Hay…
$247,664
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Casa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El nuevo edificio con apartamentos y maisonettes se encuentra a 200 metros de la playa de ar…
$288,975
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Villa en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisótano consta de 2…
$1,00M
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia, en construcción con increíble…
$210,734
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Halkidiki Properties
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Casa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$368,616
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$294,754
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$514,154
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Villa 5 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$512,595
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Villa en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 205 m²
Villa se encuentra a 5 km del pueblo Nea Iraklia y a 490 metros de la playa más cercana. La …
$802,882
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Casa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Casa con jardín se encuentra en los alrededores de Nea Kallikratia pueblo a 1700 metros de l…
$369,888
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Casa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
La maisonette se encuentra en los alrededores del pueblo Nea Kallikratia a 1100 metros de la…
$282,221
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
La casa se encuentra en los alrededores del popular pueblo Nea Kallikratia, en la zona de pl…
$219,621
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Experimente la última costa que vive en esta casa unifamiliar en buenas condiciones, a solo …
$398,685
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Presentando esta casa unifamiliar de nueva construcción en una ubicación impresionante en Ha…
$341,730
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