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Casas en Venta en Plagiari, Grecia

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Casa 6 habitaciones en Plagiari, Grecia
Casa 6 habitaciones
Plagiari, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Código de propiedad: HPS5207 - Casa en venta en Mikra Trilofo por € 800.000 . Este 470 metro…
$920,682
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