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Dúplex en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Municipio de Casandra
5
Unidad Municipal de Palene
4
Dúplex Borrar
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8 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 90 m², ubicado en la primera y segunda planta de un complejo…
$308,838
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Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 75 m² en Nikiti, Sithonia (Halkidiki). El primer nivel incl…
$198,123
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Dúplex en Ofrynio Beach, Grecia
Dúplex
Ofrynio Beach, Grecia
Número de plantas 2
Maisonette en Kavala 129 m2 – Nueva marca – 4 Dormitorios, 4 Baños – 2 Pisos – Cerca del mar…
$132,684
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Dúplex 5 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 5 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – CHANIOTI (500 metros del mar)Excepcionalmente bien mantenida maisonett…
$170,647
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Dúplex 4 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 285 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – CHANIOTI ( 150 metros del mar )Apartamento de planta doble bien manten…
$288,112
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Dúplex 8 habitaciones en Chaniotis, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 3
RESIDENCIAUbicación - Chanioti (30 metros del mar)Apartamento piso doble en venta. Maisonett…
$435,020
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Dúplex 7 habitaciones en Polychrono, Grecia
Dúplex 7 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Three-storey elevated maisonette with fantastic sea view and huge terraces in an ideal locat…
$259,341
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Dúplex 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación – Kallithea ( 650 metros del mar )Sumérgete en un ambiente de calidez y …
$158,985
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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