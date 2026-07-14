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Casas en Venta en Ormylia, Grecia

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casas de campo
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14 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 1/1
La casa se encuentra en el pueblo de Ormylia 6,1 km de la playa en Psakoudia. Hay un jardín …
$227,903
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta de maisonette de 55 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$226,956
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta en construcción maisonette de 95 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$324,695
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OkeaskOkeask
Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 55 m²
Venta casa adosada de 55 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidik…
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Villa en Ormylia, Grecia
Villa
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano c…
$2,13M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles. …
$200,720
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TekceTekce
Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 55 m²
Venta casa adosada de 55 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halkidik…
$226,956
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
120 metros cuadrados Maisonette en venta en Sithonia, Chalkidiki 📍 Ubicación: Sithonia, Cha…
$354,213
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Casa de campo en Ormylia, Grecia
Casa de campo
Ormylia, Grecia
Área 240 m²
Se vende una casa unifamiliar de 240 metros cuadrados ubicada en la península de Sithonia. L…
$1,06M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$312,888
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Adosado Adosado en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado
Ormylia, Grecia
Área 56 m²
En venta zona adosada de 56 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halki…
$226,956
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Casa de campo 6 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 6
Área 235 m²
En venta casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La planta baja c…
$837,991
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Casa de campo 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
En venta casa de 1 piso de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de 3…
$413,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 92 m²
Venta en construcción maisonette de 92 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$340,044
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