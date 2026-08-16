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Propiedades residenciales en venta en Simantra, Grecia

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3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Simantra, Grecia
Casa 3 habitaciones
Simantra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
El complejo está situado en una de las zonas más pintorescas de Halkidiki en la península de…
$370,156
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Apartamento 7 habitaciones en Simantra, Grecia
Apartamento 7 habitaciones
Simantra, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Área 506 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Halkidiki, Administration of Macedonia and Thrace, Grecia
$2,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Simantra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Simantra, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Halkidiki, Administration of Macedonia and Thrace, Grecia
$159,758
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