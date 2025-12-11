Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Schlei Ostsee, Alemania

Estudio 1 habitacion en Damp, Alemania
Estudio 1 habitacion
Damp, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 5
$177,882
Apartamento 1 habitación en Damp, Alemania
Apartamento 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Número de plantas 5
Dump es un pintoresco resort en el Mar Báltico, combinando la belleza natural con la infraes…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 5
Ubicación directa en la costa del Mar Báltico con playa, puerto de yates y deportes acuático…
Precio en demanda
Estudio 1 habitación en Damp, Alemania
Estudio 1 habitación
Damp, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/5
Live & Invest in the Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusivo Nuevo Desarrollo en Damp – Vivir …
$218,087
