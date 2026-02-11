Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Meerbusch, Alemania

4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/4
Nuevo edificio, en Düsseldorf/MeerbuschApartamentos de clase Premium en una zona de prestigi…
$578,768
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Meerbusch, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Meerbusch, Alemania
Habitaciones 2
Área 74 m²
Piso 1/4
Apartamentos disponibles en un nuevo edificio en DüsseldorfFecha de construcción: 2025aparta…
$530,849
Dejar una solicitud
