Apartamentos en venta en Willich, Alemania

6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Willich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Willich, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
$497,268
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 1/4
Nuevo edificio en Alemania, 47877 WillichAlojamiento asequible en una pequeña ciudad alemana…
$267,416
Apartamento 3 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 3
Área 94 m²
Piso 2/4
Nuevo edificio en Alemania, 47877 WillichAlojamiento asequible en una pequeña y acogedora ci…
$462,146
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/4
Apartamentos en venta en un nuevo edificio con 11 apartamentos en el centro de la ciudad de …
$408,290
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2/4
Nuevo edificio en Alemania, en 47877 Apartamentos Willich en venta en un nuevo edificio, en …
$409,167
Apartamento 2 habitaciones en Munchheide, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Munchheide, Alemania
Habitaciones 2
Área 66 m²
Piso 1/4
Nuevo edificio en Alemania, en 47877 Apartamentos Willich en venta en un nuevo edificio, en …
$372,755
