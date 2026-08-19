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Apartamentos en venta en Múnich, Alemania

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38 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/6
Alquiler por año: 15,120 euros (cuarto alquilado).En 2022, el apartamento fue reparado.Es po…
$600,841
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en la primera planta de un edificio de apartamentos en el dist…
$1,01M
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$501,524
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitación en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 32 m²
$435,612
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 2
$1,31M
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 4
Furnishing - Fully furnished apartment (optional) - High-quality interior design with atten…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 1
ETW Nr. 107,      1-Zimmer, ca. 45 qm Wohnfläche ,  3. OG  EUR 579.000,-- ETW Nr. 1,     2,…
$705,139
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$664,811
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 6
Apartamento amplio de 3 habitaciones con balcón en una nueva casa en Munich - distrito de Pa…
$1,50M
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Apartamento 1 habitacion en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 46 m²
Número de plantas 5
Este amplio apartamento de unos 46 m2 se encuentra en la 5a planta de una casa bien cuidada …
$580,956
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 5
Un confortable apartamento de 2 habitaciones en buen estado en Munich. El apartamento está s…
$550,540
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Apartamento 4 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
A su atención hay un apartamento con terraza panorámica y jardín de invierno Superficie hab…
$1,09M
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Apartamento 1 habitacion en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/6
Amplio apartamento de 1 habitación en Munich en la calle Landsberg Strasse. 6 piso de una ca…
$338,963
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 85 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en Múnich con dos balcones y habitaciones luminosas.En el apar…
$958,577
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 4
La combinación perfecta de comodidad y calidad de vida: un apartamento de 3 habitaciones con…
$960,746
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 99 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en la zona de prestigio central de Munich con grandes t…
$1,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 140 m²
Número de plantas 5
Venta apartamento de 2 niveles en Munich con cocina equipada. En la planta baja del apartame…
$1,98M
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Apartamento 7 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 7 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Comprar bienes raíces es algo especial. Con sus propios bienes raíces, establece el rumbo pa…
$2,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 82 m²
Número de plantas 4
La combinación perfecta de comodidad y calidad de vida: un apartamento de 3 habitaciones con…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 99 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 3 habitaciones en la zona de prestigio central de Munich con grandes t…
$1,51M
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 habitación con balcón en Múnich cerca del jardín inglés. El equipo incluy…
$377,714
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
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Múnich, Alemania
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Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$377,822
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Estudio 1 habitacion en Múnich, Alemania
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Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$406,669
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Apartamento 1 habitación en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Número de plantas 5
Este amplio apartamento de unos 46 m2 se encuentra en la 5a planta de una casa bien cuidada …
$539,745
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Apartamento 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Número de plantas 4
Luminoso y convenientemente diseñado apartamento de 2 habitaciones se encuentra en la tercer…
$507,361
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Número de plantas 6
Este tranquilo y espacioso apartamento de 2 dormitorios con balcón se encuentra a pocos minu…
$669,284
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Apartamento 1 habitación en Múnich, Alemania
Apartamento 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 38 m²
Piso 1
área del apartamento 38.1 m2 piso 1 (EG) Alojamiento: 160 euros 1 plaza de aparcamiento …
$326,611
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Dormitorios 3
Área 85 m²
Número de plantas 4
Moderno apartamento en la 4a planta con terraza orientada al suroeste, se encuentra en un pe…
$708,766
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Apartamento 3 habitaciones en Múnich, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Múnich, Alemania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Número de plantas 5
Venta apartamento de 2 niveles en Munich con cocina equipada. En la planta baja del apartam…
$1,84M
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Área 57 m²
Número de plantas 6
Este tranquilo y espacioso apartamento de 2 dormitorios con balcón se encuentra a pocos minu…
$720,385
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Parámetros de las propiedades en Múnich, Alemania

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