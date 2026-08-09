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Apartamentos en venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
20
Wiesbaden
4
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34 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar. Exclusivo ático con una su…
$2,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 3
the object was sanitized at the end of 2019 floor gas heating Hausgeld: 249 euro
$784,418
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,57M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en villas de la ciudad en el centro de la ciudad aristocrática de Wiesbaden. …
$922,004
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 39/40
Full description: Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an ele…
$912,168
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Apartamento 3 habitaciones en Sulzbach Taunus, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Sulzbach Taunus, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones en la tercera planta con terraza en el suburbio más cercano de…
$627,432
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 59 m²
Número de plantas 6
Apartamento de 2 habitaciones con cocina integrada y balcón cerca del complejo de exposicion…
$575,146
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Darmstadt, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Darmstadt, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El concepto de diseño del proyecto se caracteriza por una zona verde con un parque. Terrazas…
$680,079
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 64 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 2 dormitorios con loggia en la tercera planta del distrito central de Frankfu…
$698,262
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Ático Ático 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 150 m²
Número de plantas 6
ático de 4 habitaciones en un nuevo edificio, listo para entrar.Exclusivo ático con una supe…
$2,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 2 dormitorios con loggia en la tercera planta del distrito central de Frankfu…
$648,731
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Offenbach del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 4
Elegante arquitectura moderna, planta baja con jardín y amplias terrazas y loggias, baños co…
$545,143
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Apartamento 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con equipo de calidad en el moderno barrio de Frankfurt - Barr…
$778,480
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Apartamento 4 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Habitaciones 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 4 habitaciones en un nuevo proyecto en el complejo suburbio de Frankfu…
$1,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Neu Isenburg, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Neu Isenburg, Alemania
Dormitorios 3
Área 68 m²
Número de plantas 6
El complejo residencial, compuesto por varios edificios residenciales de alta altura y un ja…
$790,100
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Apartamento 3 habitaciones en Sulzbach Taunus, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Sulzbach Taunus, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones en la tercera planta con terraza en el suburbio más cercano de…
$582,925
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 3
Área 86 m²
Número de plantas 5
Apartamentos en este complejo residencial cumplen con los mayores requisitos. Opciones de…
$696,271
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Apartamento 3 habitaciones en Darmstadt, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Darmstadt, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El concepto de diseño del proyecto se caracteriza por una zona verde con un parque. Terrazas…
$732,004
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 53 m²
Número de plantas 20
Apartamentos con excelente acabado y diseño compacto para un precio razonable con una ubicac…
$883,052
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Número de plantas 20
Apartamentos con excelente acabado y diseño compacto para un precio razonable con una ubicac…
$820,413
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 2
Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$755,242
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Neu Isenburg, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Neu Isenburg, Alemania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Número de plantas 6
El complejo residencial, compuesto por varios edificios residenciales de alta altura y un ja…
$734,054
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 6
Apartamento de 2 habitaciones con cocina integrada y balcón cerca del complejo de exposicion…
$534,348
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Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 3
Área 80 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en villas de la ciudad en el centro de la ciudad aristocrática de Wiesbaden.El …
$929,529
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Apartamento 2 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Número de plantas 27
Las torres son uno de los símbolos de Frankfurt en el Main. El acristalamiento de suelo a te…
$701,669
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Ático Ático 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Ático Ático 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 220 m²
Elegante ático en el distrito central de la ciudad- Ostend con impresionantes vistas de los …
$3,60M
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Apartamento 3 habitaciones en Wiesbaden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 3
Área 87 m²
Número de plantas 3
Moderno edificio de 3 plantas con una estructura de fachada clara en la capital del estado f…
$778,480
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Apartamento 3 habitaciones en Offenbach del Meno, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 4
Elegante arquitectura moderna, planta baja con jardín y amplias terrazas y loggias, baños co…
$586,765
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