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Apartamentos en venta en Bonn, Alemania

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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bonn, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Bonn, Alemania
Habitaciones 3
Área 71 m²
Número de plantas 4
El apartamento propuesto de 3 dormitorios con un buen diseño tiene un hermoso y muy luminoso…
$478,198
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English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Bonn, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Bonn, Alemania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Número de plantas 5
Atractiva y bien mantenida apartamento de 2 habitaciones con loggia, en un moderno complejo …
$306,575
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Apartamento 2 habitaciones en Bonn, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Bonn, Alemania
Dormitorios 2
Área 54 m²
Número de plantas 5
Atractiva y bien mantenida apartamento de 2 habitaciones con loggia, en un moderno complejo …
$329,983
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Bonn, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Bonn, Alemania
Habitaciones 3
Área 55 m²
Número de plantas 5
La propiedad se encuentra en una calle tranquila cerca de la ciudad de Bonn, por lo que es u…
$377,822
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Apartamento 3 habitaciones en Bonn, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Bonn, Alemania
Dormitorios 3
Área 55 m²
Número de plantas 5
La propiedad se encuentra en una calle tranquila cerca de la ciudad de Bonn, por lo que es u…
$406,669
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