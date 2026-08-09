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Apartamentos en venta en Hamburgo, Alemania

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10 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Estudio 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Un estudio llave en mano con una superficie de 25.72 metros cuadrados en un nuevo edificio e…
$316,442
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Estudio 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Estudio 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2/5
Nuevo desarrollo con alto nivel de energía KfW 40🍽️ Cocinas y baños totalmente equipados 📍 M…
$314,795
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 3 habitaciones con balcón se encuentra en la 3a planta de un edificio de apar…
$600,663
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 2
Área 55 m²
Número de plantas 5
El apartamento propuesto se encuentra en la primera planta de un edificio de apartamentos bi…
$557,717
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Apartamento 2 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 2
Área 52 m²
Número de plantas 4
Este maravilloso apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la segunda planta de un edific…
$513,565
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Apartamento 1 habitacion en Hamburgo, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 1
Área 33 m²
Número de plantas 3
En venta un apartamento de 1 dormitorio bien cuidado en un centro, pero al mismo tiempo luga…
$348,922
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Apartamento 3 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Este hermoso apartamento está situado en un edificio de apartamentos bien cuidado con un est…
$639,051
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Apartamento 2 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 2
Área 52 m²
Número de plantas 4
Este maravilloso apartamento de 2 dormitorios se encuentra en la segunda planta de un edific…
$477,135
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Apartamento 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Apartamento 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Número de plantas 3
En venta un apartamento de 1 dormitorio bien cuidado en un centro, pero al mismo tiempo luga…
$324,171
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Apartamento 2 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Número de plantas 5
El apartamento propuesto se encuentra en la primera planta de un edificio de apartamentos bi…
$518,155
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