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Apartamentos en venta en Dusseldorf, Alemania

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34 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 82 m²
Piso 4
Year of construction 2021  green certificate for energy efficiencyThe most important things …
$796,039
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Dormitorios 3
Área 71 m²
Número de plantas 4
El apartamento está situado en la tercera planta en uno de los distritos centrales de Düssel…
$891,767
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 129 m²
Piso 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 2/5
New apartment in which no one lived. Düsseldorf Grafenthal (Hohenzollernallee 25) 98 square…
$867,090
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Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 97 m²
Piso 5
Full description: The house is planned to be built in 2023. The apartment is located on two…
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 3
apartment of 82.26 m2 in the center of Düsseldorf the house was rebuilt and thoroughly reno…
$778,325
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,283
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 2
year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has an elevator 3 r…
$916,665
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Posibles ingresos por mes - 1.700,00 € Posibles ingresos por año - 20,400,00 € Posible rendi…
$600,663
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Apartamento 1 habitacion en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Dusseldorf, Alemania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2
Alquiler (excluida la calefacción) - 550 euros por mesUtilidades + calefacción - 200 euros p…
$209,940
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Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 81 m²
Piso 2
Full description:The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained …
$686,022
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 4
apartment area 96 m2 2 rooms floor 4 (3 OG) Apartment cost 750,000 Euro Consulting and s…
$871,498
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 76 m²
Piso 2
Hausgeld: 340 euro. Commission for the Buyer +3.57% to the cost of the property.Details on …
$535,534
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,438
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Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 222 m²
Piso 2
Commission for the buyer + 5.95% of the cost of the property.Details on request.   Informati…
$2,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 2
Full description:year of construction 2024 apartment on the 2nd floor (1 OG) the house has…
$916,665
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Apartamento 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 81 m²
Piso 2
The property is ready for occupancy on 02/01/2022!  A new well-maintained building disguised…
$685,834
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 3
Full description:Apartment in Germany exclusive location in the very center of the city in …
$912,168
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 5
40219 Düsseldorf (Unterbilk),  Built in 2002 There is a parking space in the underground gar…
$495,456
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 83 m²
Piso 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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Apartamento 2 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
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Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 71 m²
Número de plantas 4
El apartamento está situado en la tercera planta en uno de los distritos centrales de Düssel…
$828,509
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Apartamento 1 habitación en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 1 habitación
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 5/5
Venta de un apartamento con cocina integrada en 40227 DusseldorfLa zona del apartamento es d…
$130,779
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Apartamento 1 habitación en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 1 habitación
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 3/3
Apartamento en venta en 40599 Dusseldorf con una superficie de 25.69 m2.El apartamento está …
$138,407
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Apartamento 3 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 3
Área 75 m²
Piso 5/5
Apartamento reformado de 3 habitaciones en el corazón de Dusseldorf en Pempelfortel apartame…
$376,140
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Área 133 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 4 habitaciones en el distrito central de Düsseldorf. Los modernos equ…
$993,757
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