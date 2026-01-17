Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Alemania

Múnich
39
Fráncfort del Meno
21
Dusseldorf
54
Stuttgart
5
3 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Apartamento 7 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 5
Venta de paquetes: dos apartamentos totalmente renovados en Duisburg (Ruhrort) - cerca del R…
$407,313
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Damp, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Damp, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 5
Ubicación directa en la costa del Mar Báltico con playa, puerto de yates y deportes acuático…
Precio en demanda
Apartamento 5 habitaciones en Solingen, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Solingen, Alemania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 1
Exclusivo loft de 190 m2 en un edificio histórico de fábrica con dos terrazas en Solingen De…
$858,848
Dejar una solicitud
