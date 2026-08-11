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Apartamentos en venta en Berlín, Alemania

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58 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Superficie de apartamento 172.14 m2total de habitaciones - 5dormitorio - 4baños - 2Alojamien…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 6
Apartment in a new building in the center of Berlin! apartment area WE 5.2 = 119.68 m2 has …
$1,72M
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 5
10405 Berlin, very central the house is well maintained gas central heating there is an e…
$677,259
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 4/9
Espacioso apartamento de 2 habitaciones en Berlín - confort y potencial de inversiónOfrecemo…
$392,121
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 5/6
Ofrecemos un amplio apartamento de dos dormitorios en una de las atractivas zonas de Berlín …
$832,378
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Un antiguo edificio bien cuidado con ascensor en la zona de Berlín - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
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Apartamento 1 habitación en Berlín, Alemania
Apartamento 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/4
Acogedor apartamento de 1 dormitorio en Berlín es un gran punto de entrada al mercado alemán…
$161,865
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Apartamento 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 5
apartment area 108 m2 there is a parking space in the underground garage 4 rooms (3 bedroo…
$1,17M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en la primera planta con jardín en Berlín. Equipo: El apartame…
$356,232
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$291,462
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 2
Área 60 m²
Número de plantas 5
Apartamento de dos dormitorios con loggia en Berlín, actualmente alquilado.El apartamento y …
$360,192
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
El edificio clásico de la vuelta del siglo impresiona con detalles típicos del antiguo edifi…
$435,717
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$348,573
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Apartamento 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 120 m²
Número de plantas 5
Amplio apartamento de 4 habitaciones con balcón en el patio de Berlín-Spandau. La majestuos…
$653,092
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Apartamento 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 3
Área 98 m²
Número de plantas 3
Gran apartamento de 3 dormitorios en una zona verde de Berlín es ideal para familias.Equipo:…
$646,880
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$313,716
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 59 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 2 habitaciones con balcón en Berlín - distrito de Adlershof. Sala de estar/co…
$464,181
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 56 m²
Número de plantas 3
El apartamento propuesto se encuentra en la segunda planta de un edificio de apartamentos ex…
$464,181
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Este hermoso apartamento está situado en un edificio de apartamentos bien cuidado con un est…
$593,720
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 2
Área 72 m²
Número de plantas 5
El apartamento tiene 2 habitaciones con parquet de madera natural, una terraza con jardín ve…
$534,479
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Apartamento 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 3
Área 88 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 3 habitaciones en un nuevo complejo residencial. Habitaciones luminosas, ampl…
$1,14M
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Área 100 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 4 habitaciones de unos 100 m2 se encuentra en el centro de Berlín. Está situa…
$717,861
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
El edificio fue construido en 1998 y completamente modernizado en 2018. El apartamento con t…
$580,956
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 3
Área 98 m²
Número de plantas 3
Gran apartamento de 3 dormitorios en una zona verde de Berlín es ideal para familias. Equip…
$600,993
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 79 m²
Piso 2/5
Apartamento en venta en 10963 Berlin en un edificio histórico.La casa será completamente ref…
$677,052
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Apartamento 2 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 2
Área 72 m²
Número de plantas 5
El apartamento tiene 2 habitaciones con parquet de madera natural, una terraza con jardín ve…
$496,566
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Apartamento 4 habitaciones en Berlín, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Berlín, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/5
¡Apartamento de lujo a tiro de piedra de Kudama! ¡Ofrecemos un elegante apartamento en venta…
$1,79M
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Apartamento 1 habitacion en Berlín, Alemania
Apartamento 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en la primera planta con jardín en Berlín.Equipo:El apartamento …
$383,431
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Apartamento de 1 dormitorio en venta cerca del terraplén del río Spree. Este complejo único …
$329,245
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
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Habitaciones 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$323,847
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