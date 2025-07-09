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Piso en edificio nuevo Ocean Vake Plaza

Tiflis, Georgia
de
$400,000
VAT
de
$2,500/m²
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ID: 35055
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Zakaria Paliashvili Street, 102

Características del objeto

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

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Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza es un edificio residencial de diseño moderno y de calidad premium situado en el prestigioso distrito de Vake, entre las calles Paliashvili y Mukhadze. Rodeado de edificios de baja altura, el proyecto ofrece un ambiente de vida pacífico, abierto y sereno.

Una de sus ventajas clave es su ubicación privilegiada, a solo dos minutos a pie del parque Vake, una de las zonas recreativas verdes más grandes y más queridas de Tbilisi. ⸻ Concepto de Vida Premium De acuerdo con la filosofía de marca de Ocean Capital, cada proyecto se construye utilizando sólo materiales de calidad premium y instalaciones de primer nivel. El objetivo es crear un equilibrio perfecto de lujo, comodidad y funcionalidad, al mismo tiempo que mejora la estética general y la sostenibilidad de la ciudad.

Se presta especial atención a: • eficiencia energética • aislamiento térmico • construcción ambientalmente responsable Todo esto contribuye a reducir la huella de carbono general del edificio.

Personalización " Servicios llave en mano

Ocean Premium Standard ya ofrece un alto nivel de flexibilidad, incluyendo la capacidad de planificar individualmente diseños interiores.

Además, la empresa ofrece servicios totalmente adaptados como: • diseño de interiores arquitectónicos • renderizado 3D de alta calidad • servicios de renovación • selección de muebles, compras e instalación Ocean se encarga de cada detalle – permitiendo al propietario simplemente moverse y sentirse como en casa.

Gestión y Servicios

El edificio se gestiona con los más altos estándares, garantizando comodidad, seguridad y comodidad para los residentes. Mantenimiento incluye: • limpieza de espacios interiores y exteriores • mantenimiento completo de todos los equipos y servicios públicos • sistemas de respaldo • seguridad 24 horas con monitorización de audio-vídeo • servicio de ascensor • jardinería Servicios adicionales: • conserje • seguridad 24 horas • servicio de limpieza • asistencia médica • pedidos de alimentos • reservas de restaurantes • servicio de limusina • asistencia técnica (plumbing, electrico, etc.)

Los residentes también reciben informes transparentes y trimestrales sobre gastos.

Eficiencia Energética " Sostenibilidad

El edificio incorpora materiales y tecnologías avanzados para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Las características clave incluyen: • sistemas hogareños inteligentes para reducir la electricidad y el uso de calor • materiales de aislamiento térmico de alto rendimiento • iluminación LED eficiente energética en todo el edificio • iluminación de sensor de movimiento en áreas comunes • paneles solares para espacios compartidos • puertas dobles y ventanas con vidrio de baja emisión

Normas de desarrollo

El equipo internacional de Ocean Capital aporta una amplia experiencia y se compromete a elevar las normas de desarrollo en Georgia. Todos los proyectos se construyen: • sin compromiso • de acuerdo con los más altos estándares europeos • con atención excepcional a la calidad y el detalle Este nivel de ejecución distingue a la empresa en el mercado local.

Compromiso y Visión

Ocean Capital se compromete a entregar proyectos: • a tiempo • exactamente como se prometió • con la máxima satisfacción del cliente La visión a largo plazo de la compañía es convertirse en el desarrollador de bienes raíces premium más confiable en Georgia. Con un fuerte respaldo financiero y una estructura libre de deuda, Ocean Capital garantiza estabilidad, fiabilidad y calidad constante en cada proyecto.

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Tiflis, Georgia
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