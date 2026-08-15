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Villas en venta en Larnaca District, Chipre

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Aradippou
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Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elegante Villa de 3 dormitorios junto al mar – Elite Viviendo en Oroklini, Larnaca Ubicado a…
$772,377
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Villa en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
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Área 127 m²
Descripción del objeto: SANTA ELENA es un proyecto situado en el complejo costero cosmopolit…
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
$858,697
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$987,248
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Villa en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Área 119 m²
Descripción del objeto: Bungalow, Tres dormitorios en venta en Nueva Marina-Port Area, Larna…
$365,406
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Righthome Heights II es un exclusivo desarrollo residencial en la zo…
$433,919
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
Lujosa Villa frente a la playa en Pervolia, Larnaca A solo 70 metros del mar, esta hermosa v…
$2,11M
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa de 5 dormitorios – Residencia de lujo en Oroklini Descripción general Esta excepcional…
$1,71M
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Área 127 m²
Descripción del objeto: SANTA ELENA es un proyecto situado en el complejo costero cosmopolit…
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$754,955
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Esta elegante villa de 4 dormitorios presenta una experiencia de vida refinada en la zona vi…
$747,777
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 5
Área 247 m²
Piso 3
Impresionante nuevo desarrollo, situado en las afueras del pintoresco pueblo de Oroklini, ce…
$696,881
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 3
Área 191 m²
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Área 110 m²
Pequeño desarrollo de 5 casas unifamiliares únicas y acogedoras en la maravillosa zona de Ki…
$254,077
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 3
Área 132 m²
Descripción del objeto: SANTA ELENA es un proyecto situado en el complejo costero cosmopolit…
$761,357
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Descubra esta encantadora casa semi-conjunta esquina en la zona deseable de Livadia, perfect…
$384,070
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Villa en Aradippou, Chipre
Villa
Aradippou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en el centro de Aradippou, con una unidad pequeña independien…
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una vida elegante y confortable en la zona coster…
$587,947
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Villa 4 habitaciones en Anglisides, Chipre
Villa 4 habitaciones
Anglisides, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
House 8 – Anglisides Gardens, Anglisides House 8 is the largest residence in the Anglisides…
$375,518
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 3
Área 135 m²
Pequeño desarrollo de 5 casas unifamiliares únicas y acogedoras en la maravillosa zona de Ki…
$324,982
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una vida elegante y confortable en la zona coster…
$645,029
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Villa en Anglisides, Chipre
Villa
Anglisides, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece una vida cómoda y equilibrada en el tranquilo pu…
$279,963
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Villa en Kiti, Chipre
Villa
Kiti, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Pequeño desarrollo de 5 casas unifamiliares únicas y acogedoras en la maravillosa zona de Ki…
$235,169
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Villa en Zygi, Chipre
Villa
Zygi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Exclusiva villa situada en la costa sur de Chipre, cerca de Larnaca, que ofrece un equilibri…
$673,652
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Villa en Oroklini, Chipre
Villa
Oroklini, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Amplia villa independiente de 4 dormitorios en la zona turística de Oroklini de Larnaca, a p…
$813,028
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a un moderno complejo residencial de 10 casas bellamente diseñadas ubicadas en la…
$330,295
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 6
Área 180 m²
Descripción del sitio: El complejo Sea Haven. Villas de lujo con 4 y 5 dormitorios - a pocos…
$890,676
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Amplia Villa de 3 dormitorios con grandes terrazas en Pervolia, Larnaca Descubra cómoda vida…
$910,124
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Villa en Alethriko, Chipre
Villa
Alethriko, Chipre
Dormitorios 5
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Área 265 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta espaciosa casa con 5 dormitorios y 4 baños en Alitrico ofrece un estilo de vida …
$605,009
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Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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