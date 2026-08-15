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Casas con piscina en Venta en Larnaca District, Chipre

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Larnaca
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Oroklini
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Aradippou
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15 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Casa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Un’occasione unica per acquistare una residenza privata fronte mare che offre spazi eccezion…
$2,65M
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John Taylor Cyprus
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 5
Área 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Villa en Larnaca, Chipre
Villa
Larnaca, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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DD CO DEDD CO DE
Casa 5 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa 5 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 245 m²
A soli 300 metri dalle spiagge sabbiose di Oroklini, a Larnaca, questa moderna villa con 5 c…
$1,29M
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John Taylor Cyprus
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Villa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Área 178 m²
Casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en venta en la provincia de Protaras - Fama…
$455,767
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Casa de campo 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Área 135 m²
Casa independiente de tres dormitorios en venta en Agia Thekla - provincia de Famagusta, con…
$346,779
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Oroklini, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Oroklini, Chipre
Habitaciones 3
Área 160 m²
Una casa independiente de tres habitaciones en venta en Ypsonas - provincia de Limassol, con…
$359,940
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Villa 4 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 4 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 4
Área 178 m²
Casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en venta en la provincia de Protaras - Fama…
$460,454
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Villa 8 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 8 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 8
Área 350 m²
Ocho habitaciones en venta Villa de lujo en Protaras - provincia de Famagusta. La villa cons…
$1,95M
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Villa 5 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 5 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 5
Área 305 m²
Villa de lujo de cinco dormitorios en construcción en venta en Agios Tychonas - provincia de…
$1,84M
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Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$805,374
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Villa 3 habitaciones en Maroni, Chipre
Villa 3 habitaciones
Maroni, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Villa 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Habitaciones 3
Área 168 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en el área de Xylofagou - provincia de Larnaca. La cas…
$247,699
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Villa 4 habitaciones en Larnaca, Chipre
Villa 4 habitaciones
Larnaca, Chipre
Habitaciones 4
Área 621 m²
Villa de lujo de cuatro dormitorios en construcción, con sótano, en venta en Agia Fila - pro…
$2,10M
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Tipos de propiedades en Larnaca District

villas
casas de campo
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

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con Terraza
con Vista a la montaña
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