  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca District
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Larnaca District, Chipre

2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kiti, Chipre
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kiti, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Número de plantas 2
Discover an exclusive collection of modern houses in Kiti, one of Larnaca’s most sought-afte…
$320,013
Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

