  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Complejo residencial Diamond Bay Garden

Complejo residencial Diamond Bay Garden

Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
$130,000
;
11
Dejar una solicitud
ID: 35417
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 208
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Chamkar Mon
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Trabaek

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

...

Localización en el mapa

Sangkat Boeng Trabaek, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
de
$88,992
VAT
Complejo residencial Kingston Royale
Khan Daun Penh, Camboya
de
$68,559
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Camboya
de
$130,000
VAT
Edificio de apartamentos Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Camboya
de
$73,181
VAT
Complejo residencial Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Phnom Penh, Camboya
de
$98,000
VAT
Está viendo
Complejo residencial Diamond Bay Garden
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
$130,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial RF CITY
Complejo residencial RF CITY
Complejo residencial RF CITY
Complejo residencial RF CITY
Complejo residencial RF CITY
Mostrar todo Complejo residencial RF CITY
Complejo residencial RF CITY
Phnom Penh, Camboya
de
$86,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
La CITY RFL cubre una superficie de 560.000 metros cuadrados y ofrece a los residentes una combinación de prestigiosa comodidad a precios asequibles en la capital.30.000 metros cuadrados, zonas verdesPiscina olímpica con área infantil individualpistas de tenis y pistas de badmintonparque inf…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Odom Living residences
Complejo residencial Odom Living residences
Complejo residencial Odom Living residences
Complejo residencial Odom Living residences
Complejo residencial Odom Living residences
Mostrar todo Complejo residencial Odom Living residences
Complejo residencial Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$250,000
Área 78–262 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Desarrollador
ODOM
Dejar una solicitud
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Mostrar todo Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Apart - hotel UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.
Phnom Penh, Camboya
de
$128,700
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
UC88 Wyndham Garden - BKK1 Vida Phnom Penh viv Camboya.Apartamentos en UC88 Wyndham Garden: desde USD 128,770 con descuento.UC88 Wyndham Garden — apartamentos premium con servicios de hotel en el corazón de Phnom Penh.Descubre la vida en la zona más prestigiosa de la capital camboyana — BKK1…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir