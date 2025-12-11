Piso en edificio nuevo Time

Descripción del proyecto.

Time Square 10 son tres torres residenciales en la primera línea de Otrec 1 playa en Sianoukville. Apartamento con balcón y vistas al mar. Nivel de infraestructura recreativa 4*. Todo está arreglado por el desarrollador Megakim World Corroration Ltd con reputación confirmada, con el registro de la propiedad en el formato de Freehold. El proyecto está en la etapa inicial - entra al precio mínimo, antes de que comience el crecimiento principal.

Tipos de apartamento: 1 dormitorio + sala de estar

Propiedad: Certificado de uso para 50 + 50 años

Fecha límite: 2028.

Apartamento en propiedad en una ubicación prometedora en Camboya

Documentación de autorización completa

Derechos de propiedad para extranjeros durante 50 años

Tratamiento fiscal preferente para las personas

Los apartamentos son llave en mano

Varios plazos de hasta 4 años

Infraestructura:

Los residentes y los huéspedes del complejo tienen acceso a la infraestructura social y de entretenimiento

Recepción de vuelta a la hora

Parque infantil

Yoga y sala de meditación con vista al mar

Sala de deportes 352 m2 con vistas al mar

Propio estacionamiento

Piscina infinita 495 m2

Servicios del hotel

Vigilancia de vídeo

Bar de aire abierto

Seguridad de las 24 horas

Ver sala de estar en el techo

Sala de póquer

Zona de puro salón

Cine teatro

Sala de reuniones

Ventajas de invertir

1. Alojamiento de temporada

Solución ideal para vacaciones familiares en el sudeste asiático

Toda la infraestructura necesaria sin dejar el complejo

2. Alquileres

Gracias a una rica infraestructura turística y a un flujo turístico cada vez mayor, combinado con una empresa de gestión internacional, la estrategia de alquiler es sencilla y atractiva.

3. Liquidez del activo

El único proyecto con propiedad, que proporciona alta liquidez entre la población local

5. Aumento del precio

Estos proyectos integrados son muy populares en Camboya y muestran un crecimiento promedio de 2X en el horizonte de 5 años.

