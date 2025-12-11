  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Time

Sihanoukville, Camboya
de
$43,197
VAT
BTC
0.5138145
ETH
26.9312138
USDT
42 707.7695772
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
ID: 33065
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/12/25

Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Descripción del proyecto.

Time Square 10 son tres torres residenciales en la primera línea de Otrec 1 playa en Sianoukville. Apartamento con balcón y vistas al mar. Nivel de infraestructura recreativa 4*. Todo está arreglado por el desarrollador Megakim World Corroration Ltd con reputación confirmada, con el registro de la propiedad en el formato de Freehold. El proyecto está en la etapa inicial - entra al precio mínimo, antes de que comience el crecimiento principal.

Tipos de apartamento: 1 dormitorio + sala de estar

Propiedad: Certificado de uso para 50 + 50 años

Fecha límite: 2028.

Apartamento en propiedad en una ubicación prometedora en Camboya

  • Documentación de autorización completa
  • Derechos de propiedad para extranjeros durante 50 años
  • Tratamiento fiscal preferente para las personas
  • Los apartamentos son llave en mano
  • Varios plazos de hasta 4 años

Infraestructura:

Los residentes y los huéspedes del complejo tienen acceso a la infraestructura social y de entretenimiento

  • Recepción de vuelta a la hora
  • Parque infantil
  • Yoga y sala de meditación con vista al mar
  • Sala de deportes 352 m2 con vistas al mar
  • Propio estacionamiento
  • Piscina infinita 495 m2
  • Servicios del hotel
  • Vigilancia de vídeo
  • Bar de aire abierto
  • Seguridad de las 24 horas
  • Ver sala de estar en el techo
  • Sala de póquer
  • Zona de puro salón
  • Cine teatro
  • Sala de reuniones

Ventajas de invertir

1. Alojamiento de temporada

Solución ideal para vacaciones familiares en el sudeste asiático

Toda la infraestructura necesaria sin dejar el complejo

2. Alquileres

Gracias a una rica infraestructura turística y a un flujo turístico cada vez mayor, combinado con una empresa de gestión internacional, la estrategia de alquiler es sencilla y atractiva.

3. Liquidez del activo

El único proyecto con propiedad, que proporciona alta liquidez entre la población local

5. Aumento del precio

Estos proyectos integrados son muy populares en Camboya y muestran un crecimiento promedio de 2X en el horizonte de 5 años.

Localización en el mapa

Sihanoukville, Camboya

