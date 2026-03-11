  1. Realting.com
Complejo residencial Kingston Royale

Khan Daun Penh, Camboya
$68,559
ID: 34930
Última actualización: 11/3/26

Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Daun Penh
  • Ciudad
    Nom Pen
  • Dirección
    Calmette Street 53

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    36

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Este es un moderno complejo residencial de clase empresarial situado en el centro de Phnom Penh.

El proyecto está siendo ejecutado por un equipo experimentado de desarrolladores de Camboya que han completado con éxito varios proyectos a gran escala.

El objetivo es crear una combinación equilibrada de elegancia, comodidad y precio asequible dentro de un espacio de vida de alta calidad de la próxima generación.

En Kingston Royale, el desarrollador se compromete a convertirse en una marca de bienes raíces de confianza ofreciendo un nivel excepcional de apoyo y servicio post-venta. Independientemente de si el cliente planea vivir en el apartamento mismo o alquilarlo, siempre puede contar con ayuda y apoyo.

La misión principal es proporcionar a los clientes espacios de vida reflexivos e infraestructura moderna, manteniendo al mismo tiempo una política de precios cómoda y asequible.

Kingston Royale ofrece servicios de primera categoría para comodidad de vida sin igual.

Ofrece a los residentes un gimnasio totalmente equipado, vapor de bienestar y sauna, así como una bañera de hidromasaje de lujo. Usted puede disfrutar de la natación en la piscina, disfrutar de vistas panorámicas en el relajante jardín celestial, comprar los bienes necesarios en la tienda en el territorio del complejo y relajarse o practicar la atención en un estudio especial de yoga. Esta es la encarnación de un estilo de vida verdaderamente elegante.

Vivienda e infraestructura social:

Piscina, sauna, sala de ejercicios, Supermercado, azotea , Jacuzzi, Seguridad 24 horas

Localización en el mapa

Khan Daun Penh, Camboya

Realting.com
Ir