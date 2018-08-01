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#113C, 1F U07, 31 Mao Tse Toung Blvd (245), Phnom Penh
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Centro de negocios GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
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Centro de negocios GIA Norea – Phnom Penh’s Next Iconic Mixed-Use Landmark
Khan Chbar Ampov, Camboya
de
$235,900
Número de plantas 50
GIA Norea – Un nuevo parámetroNorea City Development GIA del área Norea es un importante desarrollo de uso mixto con dos torres conectadas — GIA Tonle (Phase 1) y GIA Phnom (Phase 2)— diseñadas para negocios, estilo de vida y vida urbana moderna.Construido en un sitio de 6,904 m2, el proyect…
Desarrollador
ODOM
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Complejo residencial Odom Living residences
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Complejo residencial Odom Living residences
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$250,000
Área 78–262 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Desarrollador
ODOM
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Complejo residencial Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
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Complejo residencial Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$320,000
Número de plantas 30
Área 61–118 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El jardín Picasso City Garden de Phnom Penh es un condominio histórico de 30 plantas desarrollado por Global Titan Stone Real Estate Development, inspirado en la fusión artística del simbolismo de Naga y el Cubismo de Picasso. ”Situado en el centro de la ciudad cerca de los principales centr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
221,430
Apartamentos 2 habitaciones
118.0
427,160
Desarrollador
ODOM
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Complejo residencial Vue Aston
Complejo residencial Vue Aston
Complejo residencial Vue Aston
Complejo residencial Vue Aston
Complejo residencial Vue Aston
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Complejo residencial Vue Aston
Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
$53,000
Área 45–239 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Desarrollador
ODOM
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Complejo residencial G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Complejo residencial G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
Complejo residencial G.A.T.O Tower BKK1 Premium 1 Bedroom Condo for Sale
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$98,115
Número de plantas 67
Área 41–116 m²
5 objetos inmobiliarios 5
G.A.T.O TowerMarca de lujo en BKK1Levantar 296.5m con 67 plantas en el corazón de BKK1, Phnom Penh, G.A.T. O Tower es un desarrollo de uso mixto de primera calidad por MIRAKU Capital and Development Co., Ltd., combinando la precisión japonesa con el diseño moderno camboyano.El proyecto cuent…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 45.0
98,115 – 142,425
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
294,345
Apartamentos 3 habitaciones
116.0
367,140
Desarrollador
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Sangkat Boeung Kak Ti Muoy
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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L Sovan Condo - Boung Trabek 🔥🔥 Precio $32,000 🔥 1 cama, 1 baño, salón, cocina. - Totalmente…
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
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Sangkat Chak Angrae Leu
Dormitorios 1
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Área 39 m²
Unidad de 1 dormitorio - 39 m2 - CITY MIRO R Pulso
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Elvira Shamuratova
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