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Obra nueva en venta en Khan Chamkar Mon

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Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
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Área 45–239 m²
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Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
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$130,000
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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
de
$45,000
Área 43–65 m²
2 objetos inmobiliarios 2
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