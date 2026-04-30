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Piso en edificio nuevo Time Castle XI

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
de
$63,216
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ID: 35229
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei
  • Dirección
    Street 113

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    39

Sobre el complejo

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Time Castle XI — Un hito arquitectónico en el distrito BKK3 de Phnom Penh 🏙✨

Time Castle XI es un moderno rascacielos residencial situado en el centro de negocios de Phnom Penh (BKK3), a sólo 300 metros de prestigioso BKK1.

El proyecto combina arquitectura icónica, ubicación privilegiada y fuerte potencial de inversión, creando un nuevo punto de referencia para la vida urbana.

-...

📍 Ubicación — BKK3 (Extensión de BKK1)

BKK3 es considerada una extensión natural de BKK1, una de las zonas más prestigiosas de la ciudad:

🏙 Centro de negocios
🏨 50+ hoteles
🍽 70+ restaurantes & 80 cafés
🏢 entorno comercial fuerte

El suministro residencial limitado conduce a:

📈 potencial de crecimiento del capital
💰 alta demanda de alquiler

-...

🏡 Acerca del proyecto

El Castillo del Tiempo XI es un moderno de alta gama que ofrece:

• 39 pisos
• 390 unidades (1–2 dormitorios)
• Niveles de estacionamiento (2F–6F)
• vestíbulo (planta baja)

Rooftop facilities:

🏊 piscina
🍸 Salón de cielo
🏋️ cielo gimnasio
👶 área infantil
🌿 espacios de relajación

-...

🏛 Concepto arquitectónico

Diseñado por Dominique Desment, el proyecto introduce un concepto único:

🔲 Cuadrícula estructural rígida
⭕ “segunda piel” — fachada orgánica perforada

El edificio interactúa con la luz:

☀ tiempo de día — difusión de luz suave
🌙 efecto “fly” brillante

La arquitectura crea movimiento, profundidad e impacto emocional.

-...

🌴 Project Highlights

✔ diseño icónico
✔ ubicación central
✔ potencial de inversión sólido
✔ suministro residencial limitado
✔ ciudad estilo de vida con privacidad

-...

💳 Plan de pago

• 20% de pago inicial
• 35% de instalación durante 35 meses
• 45% en la terminación o hasta 10 años de financiación (10%)

🎯 Oferta especial

🔥 10% de descuento disponible en fase actual

-...

El Castillo del Tiempo XI es más que una torre residencial.
Es una declaración de arquitectura, estado e inversión futura en Phnom Penh. ✨

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya

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