Piso en edificio nuevo Time Castle XI

Time Castle XI — Un hito arquitectónico en el distrito BKK3 de Phnom Penh 🏙✨
Time Castle XI es un moderno rascacielos residencial situado en el centro de negocios de Phnom Penh (BKK3), a sólo 300 metros de prestigioso BKK1.
El proyecto combina arquitectura icónica, ubicación privilegiada y fuerte potencial de inversión, creando un nuevo punto de referencia para la vida urbana.
-...
📍 Ubicación — BKK3 (Extensión de BKK1)
BKK3 es considerada una extensión natural de BKK1, una de las zonas más prestigiosas de la ciudad:
🏙 Centro de negocios
🏨 50+ hoteles
🍽 70+ restaurantes & 80 cafés
🏢 entorno comercial fuerte
El suministro residencial limitado conduce a:
📈 potencial de crecimiento del capital
💰 alta demanda de alquiler
-...
🏡 Acerca del proyecto
El Castillo del Tiempo XI es un moderno de alta gama que ofrece:
• 39 pisos
• 390 unidades (1–2 dormitorios)
• Niveles de estacionamiento (2F–6F)
• vestíbulo (planta baja)
Rooftop facilities:
🏊 piscina
🍸 Salón de cielo
🏋️ cielo gimnasio
👶 área infantil
🌿 espacios de relajación
-...
🏛 Concepto arquitectónico
Diseñado por Dominique Desment, el proyecto introduce un concepto único:
🔲 Cuadrícula estructural rígida
⭕ “segunda piel” — fachada orgánica perforada
El edificio interactúa con la luz:
☀ tiempo de día — difusión de luz suave
🌙 efecto “fly” brillante
La arquitectura crea movimiento, profundidad e impacto emocional.
-...
🌴 Project Highlights
✔ diseño icónico
✔ ubicación central
✔ potencial de inversión sólido
✔ suministro residencial limitado
✔ ciudad estilo de vida con privacidad
-...
💳 Plan de pago
• 20% de pago inicial
• 35% de instalación durante 35 meses
• 45% en la terminación o hasta 10 años de financiación (10%)
🎯 Oferta especial
🔥 10% de descuento disponible en fase actual
-...
El Castillo del Tiempo XI es más que una torre residencial.
Es una declaración de arquitectura, estado e inversión futura en Phnom Penh. ✨