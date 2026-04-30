Piso en edificio nuevo Time Castle XI

Time Castle XI — Un hito arquitectónico en el distrito BKK3 de Phnom Penh 🏙✨

Time Castle XI es un moderno rascacielos residencial situado en el centro de negocios de Phnom Penh (BKK3), a sólo 300 metros de prestigioso BKK1.

El proyecto combina arquitectura icónica, ubicación privilegiada y fuerte potencial de inversión, creando un nuevo punto de referencia para la vida urbana.

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📍 Ubicación — BKK3 (Extensión de BKK1)

BKK3 es considerada una extensión natural de BKK1, una de las zonas más prestigiosas de la ciudad:

🏙 Centro de negocios

🏨 50+ hoteles

🍽 70+ restaurantes & 80 cafés

🏢 entorno comercial fuerte

El suministro residencial limitado conduce a:

📈 potencial de crecimiento del capital

💰 alta demanda de alquiler

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🏡 Acerca del proyecto

El Castillo del Tiempo XI es un moderno de alta gama que ofrece:

• 39 pisos

• 390 unidades (1–2 dormitorios)

• Niveles de estacionamiento (2F–6F)

• vestíbulo (planta baja)

Rooftop facilities:

🏊 piscina

🍸 Salón de cielo

🏋️ cielo gimnasio

👶 área infantil

🌿 espacios de relajación

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🏛 Concepto arquitectónico

Diseñado por Dominique Desment, el proyecto introduce un concepto único:

🔲 Cuadrícula estructural rígida

⭕ “segunda piel” — fachada orgánica perforada

El edificio interactúa con la luz:

☀ tiempo de día — difusión de luz suave

🌙 efecto “fly” brillante

La arquitectura crea movimiento, profundidad e impacto emocional.

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🌴 Project Highlights

✔ diseño icónico

✔ ubicación central

✔ potencial de inversión sólido

✔ suministro residencial limitado

✔ ciudad estilo de vida con privacidad

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💳 Plan de pago

• 20% de pago inicial

• 35% de instalación durante 35 meses

• 45% en la terminación o hasta 10 años de financiación (10%)

🎯 Oferta especial

🔥 10% de descuento disponible en fase actual

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El Castillo del Tiempo XI es más que una torre residencial.

Es una declaración de arquitectura, estado e inversión futura en Phnom Penh. ✨