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Complejo residencial Vue Aston

Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
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ID: 35413
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 90
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Chamkar Mon
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Trabaek
  • Dirección
    Samdech Heng Samrin Street

Sobre el complejo

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Sangkat Boeng Trabaek, Camboya

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