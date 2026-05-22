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Complejo residencial Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Sihanoukville, Camboya
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ID: 36576
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/5/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    39

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Time Square 10 – Ocean View Living at Otres Beach, Sihanoukville

Time Square 10 es un importante desarrollo de condominio vista al mar idealmente situado a lo largo de la primera línea de Otres Beach en Sihanoukville. Situado a poca distancia de Brown Coffee y junto a Queen Hill Resort, el proyecto ofrece hermosas vistas al mar y acceso directo a una de las costas más deseables de Camboya.

Desarrollado por uno de los desarrolladores más confiables de Camboya, Megakim World Corporation. Time Square 10 abarca un tamaño de tierra total de 5.629 m2 y cuenta con una sola estructura conectada compuesta por tres torres temáticas oceánicas: Ocean Diamond, Ocean Gold y Ocean Crystal. El diseño integrado permite una experiencia de lujo unificada en todo el proyecto, que comprende 1.300 unidades residenciales con diversos diseños para adaptarse a todos los estilos de vida.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 40.0
Precio por m², USD 1,248
Precio del apartamento, USD 49,922

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Sihanoukville, Camboya

Reseña en vídeo de complejo residencial Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

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