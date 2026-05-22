Complejo residencial Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Time Square 10 – Ocean View Living at Otres Beach, Sihanoukville



Time Square 10 es un importante desarrollo de condominio vista al mar idealmente situado a lo largo de la primera línea de Otres Beach en Sihanoukville. Situado a poca distancia de Brown Coffee y junto a Queen Hill Resort, el proyecto ofrece hermosas vistas al mar y acceso directo a una de las costas más deseables de Camboya.



Desarrollado por uno de los desarrolladores más confiables de Camboya, Megakim World Corporation. Time Square 10 abarca un tamaño de tierra total de 5.629 m2 y cuenta con una sola estructura conectada compuesta por tres torres temáticas oceánicas: Ocean Diamond, Ocean Gold y Ocean Crystal. El diseño integrado permite una experiencia de lujo unificada en todo el proyecto, que comprende 1.300 unidades residenciales con diversos diseños para adaptarse a todos los estilos de vida.