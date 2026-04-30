Complejo residencial Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.

1+1 apartamentos en Time Square 9 (TS 9): desde USD 88.000 con un 10% de descuento.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) en Phnom Penh: lujosos apartamentos en el estilo Great Gatsby - una inversión en el futuro!

Descubre una nueva era de lujo en la capital de Camboya! En el prestigioso distrito BKK1, las ventas de apartamentos han comenzado en el rascacielos Time Square 9, un proyecto inspirado en la estética de The Great Gatsby. Este es el noveno proyecto del líder del mercado Megakim World Corp., que establecerá un nuevo nivel de vida en Phnom Penh.

¿Por qué Time Square 9 (TS 9) es una oportunidad única?

Desarrollador fiable: Megakim World Corp. Reconocido como el mejor desarrollador de condominios en Camboya en 2024.

Ubicación prestigiada: distrito BKK1: el centro diplomático y de negocios de Phnom Penh.

Inversión rentable: rendimiento de alquiler previsto del 8-10% anual.

Condiciones de venta previa: sin intereses plazos y precios de partida atractivos.

Propiedad extranjera: Freehold (full ownership) basado en el título de strata.

Ubicación ideal: todo está cerca

Time Square 9 se encuentra en St. 278

BKK1 es el distrito más prestigioso de Phnom Penh, hogar de:

Embajadas

Top restaurantes y boutiques

Escuelas internacionales

Centros de negocios

Concepto único de la "Era de los alemanes"

El proyecto se inspira en la estética de la novela y la película "The Great Gatsby". La arquitectura Art Deco y los interiores le transportarán al lujo y el glamour de los años 20.

Características del proyecto

Altura: 39 plantas

Número de apartamentos: 600

Tipos de apartamento: 1 a 4 dormitorios

Superficie: 60 m2 a 190 m2

Inicio de la construcción: Verano 2026

Fecha final: Estimación 2029

Infraestructura y servicios lujosos

Disfruta de una vida premium sin salir del complejo:

Tejado: Piscina panorámica y barra de cielo con vistas a la ciudad

Wellness area: Modern fitness center and spa

Para toda la familia: parque infantil y áreas de relajación

Trabajar y jugar: Espacio de trabajo y teatro casero

Servicio Premium: Empresa profesional de gestión de cinco estrellas

Condiciones de inversión (Pre-Sale)

No te pierdas la oportunidad de entrar en el proyecto temprano Stages:

Precio: desde USD 1,500 por m2 en lanzamiento

Pago de baja: 20%

El saldo se paga durante 4 años en cuotas semianuales (6% del saldo)

¿Quién es Time Square 9 (TS 9) adecuado para?

Inversionistas: Altos rendimientos de alquiler (8-10% anual) y crecimiento de capitalización en el momento de la entrega

Empresarios: Prestigiosas propiedades residenciales cerca de centros de negocios y escuelas internacionales

Esos planes de reubicación: Oportunidad de adquirir la propiedad completa (Libertad) y vivir en el distrito más prestigioso de Phnom Penh

Amantes del lujo: El ambiente Great Gatsby, estilo Art Deco y servicio premium.

Reserve su apartamento en Time Square 9 (TS 9) ahora!

El número de apartamentos es limitado: los mejores lotes se rompen primero. ¡Conviértete en el propietario de un apartamento Art Deco en el corazón de Phnom Penh!

Lo que tienes:

Una inversión de alto rendimiento

Vivienda Premium de un desarrollador confiable

Ubicación en el prestigioso distrito BKK1

Instalaciones hoteleras de cinco estrellas

Opportunity to own property in Cambodia outright

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