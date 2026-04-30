Complejo residencial Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.
1+1 apartamentos en Time Square 9 (TS 9): desde USD 88.000 con un 10% de descuento.
Time Square 9 (The Gatsby Residence) en Phnom Penh: lujosos apartamentos en el estilo Great Gatsby - una inversión en el futuro!
Descubre una nueva era de lujo en la capital de Camboya! En el prestigioso distrito BKK1, las ventas de apartamentos han comenzado en el rascacielos Time Square 9, un proyecto inspirado en la estética de The Great Gatsby. Este es el noveno proyecto del líder del mercado Megakim World Corp., que establecerá un nuevo nivel de vida en Phnom Penh.
¿Por qué Time Square 9 (TS 9) es una oportunidad única?
Desarrollador fiable: Megakim World Corp. Reconocido como el mejor desarrollador de condominios en Camboya en 2024.
Ubicación prestigiada: distrito BKK1: el centro diplomático y de negocios de Phnom Penh.
Inversión rentable: rendimiento de alquiler previsto del 8-10% anual.
Condiciones de venta previa: sin intereses plazos y precios de partida atractivos.
Propiedad extranjera: Freehold (full ownership) basado en el título de strata.
Ubicación ideal: todo está cerca
Time Square 9 se encuentra en St. 278
BKK1 es el distrito más prestigioso de Phnom Penh, hogar de:
Concepto único de la "Era de los alemanes"
El proyecto se inspira en la estética de la novela y la película "The Great Gatsby". La arquitectura Art Deco y los interiores le transportarán al lujo y el glamour de los años 20.
Características del proyecto
Infraestructura y servicios lujosos
Disfruta de una vida premium sin salir del complejo:
Condiciones de inversión (Pre-Sale)
No te pierdas la oportunidad de entrar en el proyecto temprano Stages:
¿Quién es Time Square 9 (TS 9) adecuado para?
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