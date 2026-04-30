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Complejo residencial Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Camboya
de
$88,000
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1.0467425
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54.8642487
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ID: 35235
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.

1+1 apartamentos en Time Square 9 (TS 9): desde USD 88.000 con un 10% de descuento.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) en Phnom Penh: lujosos apartamentos en el estilo Great Gatsby - una inversión en el futuro!

Descubre una nueva era de lujo en la capital de Camboya! En el prestigioso distrito BKK1, las ventas de apartamentos han comenzado en el rascacielos Time Square 9, un proyecto inspirado en la estética de The Great Gatsby. Este es el noveno proyecto del líder del mercado Megakim World Corp., que establecerá un nuevo nivel de vida en Phnom Penh.

¿Por qué Time Square 9 (TS 9) es una oportunidad única?

Desarrollador fiable: Megakim World Corp. Reconocido como el mejor desarrollador de condominios en Camboya en 2024.
Ubicación prestigiada: distrito BKK1: el centro diplomático y de negocios de Phnom Penh.
Inversión rentable: rendimiento de alquiler previsto del 8-10% anual.
Condiciones de venta previa: sin intereses plazos y precios de partida atractivos.
Propiedad extranjera: Freehold (full ownership) basado en el título de strata.

Ubicación ideal: todo está cerca

Time Square 9 se encuentra en St. 278

BKK1 es el distrito más prestigioso de Phnom Penh, hogar de:

  • Embajadas
  • Top restaurantes y boutiques
  • Escuelas internacionales
  • Centros de negocios

Concepto único de la "Era de los alemanes"

El proyecto se inspira en la estética de la novela y la película "The Great Gatsby". La arquitectura Art Deco y los interiores le transportarán al lujo y el glamour de los años 20.

Características del proyecto

  • Altura: 39 plantas
  • Número de apartamentos: 600
  • Tipos de apartamento: 1 a 4 dormitorios
  • Superficie: 60 m2 a 190 m2
  • Inicio de la construcción: Verano 2026
  • Fecha final: Estimación 2029

Infraestructura y servicios lujosos

Disfruta de una vida premium sin salir del complejo:

  • Tejado: Piscina panorámica y barra de cielo con vistas a la ciudad
  • Wellness area: Modern fitness center and spa
  • Para toda la familia: parque infantil y áreas de relajación
  • Trabajar y jugar: Espacio de trabajo y teatro casero
  • Servicio Premium: Empresa profesional de gestión de cinco estrellas

Condiciones de inversión (Pre-Sale)

No te pierdas la oportunidad de entrar en el proyecto temprano Stages:

  • Precio: desde USD 1,500 por m2 en lanzamiento
  • Pago de baja: 20%
  • El saldo se paga durante 4 años en cuotas semianuales (6% del saldo)

¿Quién es Time Square 9 (TS 9) adecuado para?

  • Inversionistas: Altos rendimientos de alquiler (8-10% anual) y crecimiento de capitalización en el momento de la entrega
  • Empresarios: Prestigiosas propiedades residenciales cerca de centros de negocios y escuelas internacionales
  • Esos planes de reubicación: Oportunidad de adquirir la propiedad completa (Libertad) y vivir en el distrito más prestigioso de Phnom Penh
  • Amantes del lujo: El ambiente Great Gatsby, estilo Art Deco y servicio premium.

Reserve su apartamento en Time Square 9 (TS 9) ahora!

El número de apartamentos es limitado: los mejores lotes se rompen primero. ¡Conviértete en el propietario de un apartamento Art Deco en el corazón de Phnom Penh!

Lo que tienes:

  • Una inversión de alto rendimiento
  • Vivienda Premium de un desarrollador confiable
  • Ubicación en el prestigioso distrito BKK1
  • Instalaciones hoteleras de cinco estrellas
  • Opportunity to own property in Cambodia outright

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Phnom Penh, Camboya

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Batheay, Camboya
de
$57,155
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 39
Agencia
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