Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.

Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 m del centro de la ciudad.

Solución arquitectónica: amplias terrazas con vistas al mar y a la montaña.

Atmósfera: área ecológicamente limpia, paz y tranquilidad, armonía con la naturaleza.

🌅 Inicio de ventas: un complejo acogedor con 66 apartamentos y 4 entradas.

Vista: de todos los apartamentos abre un panorama del mar y las colinas verdes.

Estudios, 1-2 y 3 habitaciones con acabados llave en mano

Amplias terrazas con vistas al mar

Piscina al aire libre y zona recreativa

Aparcamiento, videovigilancia y control de acceso

Paisaje rico, territorio paisajístico

Vender directamente desde el inversor (sin comisión)

Posibilidad de instalación

atractivo de inversión: alquiler todo el año

4. Precios y condiciones

Estudios - desde 49.660 euros con IVA

Apartamentos de 1 dormitorio - desde 77,781 € con IVA incl.

Los precios incluyen la terminación antes de la etapa "key"

Finalización de la construcción: junio 2028

Planes de pago flexibles

5. Infraestructura compleja

Piscinas para adultos y niños

Zona de descanso y barbacoa

Playground

Aparcamiento abierto

Control de acceso y seguridad

Wi-Fi, cómodas zonas comunes

6. Ubicación y medio ambiente

Playa - 200m

Centro de Byala - 800 m

Aeropuerto Varna - 58 km

Cerca de tiendas, restaurantes, instalaciones culturales

Atracciones naturales: Playa de Caradere, acantilados blancos, calas y colinas

7. Para inversores y compradores

Ideal para alquilar (verano y todo el año)

Necesario para familias con niños y compradores extranjeros

Prospect for price increases before construction is completed

Posibilidad de comprar directamente desde el desarrollador sin comisión

✨ Byala Sun Residence 8 es un lugar donde puedes vivir junto al mar, disfrutar de la armonía o invertir en el futuro.