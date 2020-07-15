Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.
Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 m del centro de la ciudad.
Solución arquitectónica: amplias terrazas con vistas al mar y a la montaña.
Atmósfera: área ecológicamente limpia, paz y tranquilidad, armonía con la naturaleza.
🌅 Inicio de ventas: un complejo acogedor con 66 apartamentos y 4 entradas.
Vista: de todos los apartamentos abre un panorama del mar y las colinas verdes.
Estudios, 1-2 y 3 habitaciones con acabados llave en mano
Amplias terrazas con vistas al mar
Piscina al aire libre y zona recreativa
Aparcamiento, videovigilancia y control de acceso
Paisaje rico, territorio paisajístico
Vender directamente desde el inversor (sin comisión)
Posibilidad de instalación
atractivo de inversión: alquiler todo el año
4. Precios y condiciones
Estudios - desde 49.660 euros con IVA
Apartamentos de 1 dormitorio - desde 77,781 € con IVA incl.
Los precios incluyen la terminación antes de la etapa "key"
Finalización de la construcción: junio 2028
Planes de pago flexibles
5. Infraestructura compleja
Piscinas para adultos y niños
Zona de descanso y barbacoa
Playground
Aparcamiento abierto
Control de acceso y seguridad
Wi-Fi, cómodas zonas comunes
6. Ubicación y medio ambiente
Playa - 200m
Centro de Byala - 800 m
Aeropuerto Varna - 58 km
Cerca de tiendas, restaurantes, instalaciones culturales
Atracciones naturales: Playa de Caradere, acantilados blancos, calas y colinas
7. Para inversores y compradores
Ideal para alquilar (verano y todo el año)
Necesario para familias con niños y compradores extranjeros
Prospect for price increases before construction is completed
Posibilidad de comprar directamente desde el desarrollador sin comisión
✨ Byala Sun Residence 8 es un lugar donde puedes vivir junto al mar, disfrutar de la armonía o invertir en el futuro.