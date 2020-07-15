  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Byala
  4. Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Byala, Bulgaria
de
$57,770
BTC
0.6871648
ETH
36.0172446
USDT
57 116.4818651
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
19 1
Dejar una solicitud
ID: 27543
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Varna
  • Barrio
    Byala

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.

  • Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 m del centro de la ciudad.

  • Solución arquitectónica: amplias terrazas con vistas al mar y a la montaña.

  • Atmósfera: área ecológicamente limpia, paz y tranquilidad, armonía con la naturaleza.

2. Siguiente post: Byala Sun Residence 8

🌅 Inicio de ventas: un complejo acogedor con 66 apartamentos y 4 entradas.

  • Vista: de todos los apartamentos abre un panorama del mar y las colinas verdes.

  • Estudios, 1-2 y 3 habitaciones con acabados llave en mano

  • Amplias terrazas con vistas al mar

  • Piscina al aire libre y zona recreativa

  • Aparcamiento, videovigilancia y control de acceso

  • Paisaje rico, territorio paisajístico

  • Vender directamente desde el inversor (sin comisión)

  • Posibilidad de instalación

  • atractivo de inversión: alquiler todo el año

4. Precios y condiciones

  • Estudios - desde 49.660 euros con IVA

  • Apartamentos de 1 dormitorio - desde 77,781 € con IVA incl.

  • Los precios incluyen la terminación antes de la etapa "key"

  • Finalización de la construcción: junio 2028

  • Planes de pago flexibles

5. Infraestructura compleja

  • Piscinas para adultos y niños

  • Zona de descanso y barbacoa

  • Playground

  • Aparcamiento abierto

  • Control de acceso y seguridad

  • Wi-Fi, cómodas zonas comunes

6. Ubicación y medio ambiente

  • Playa - 200m

  • Centro de Byala - 800 m

  • Aeropuerto Varna - 58 km

  • Cerca de tiendas, restaurantes, instalaciones culturales

  • Atracciones naturales: Playa de Caradere, acantilados blancos, calas y colinas

7. Para inversores y compradores

  • Ideal para alquilar (verano y todo el año)

  • Necesario para familias con niños y compradores extranjeros

  • Prospect for price increases before construction is completed

  • Posibilidad de comprar directamente desde el desarrollador sin comisión

✨ Byala Sun Residence 8 es un lugar donde puedes vivir junto al mar, disfrutar de la armonía o invertir en el futuro.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 38.0 – 67.0
Precio por m², USD 1,354 – 1,520
Precio del apartamento, USD 57,770 – 90,739
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 97.0
Precio por m², USD 1,491
Precio del apartamento, USD 144,663

Localización en el mapa

Byala, Bulgaria
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Está viendo
Apart hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,770
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Mostrar todo Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!🔹 Moderno edificio de 5 plantas🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)🔹 Amplias terrazas con vista…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Mostrar todo Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Año de construcción 2026
🌊 Succedido a su apartamento en 400 metros del lugar en Nessebre!🔹 ♪ Listo para casa🔹 ¡Sin cargo por servicio!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG o muelles en Arendu🔹 Barrio🔹 Compartidas: un arpa dotado o terraza 11.4 m2!🔹 Precio desde 95 590 €💎 En complejo:✅ Spornыe 2 y 3-konnatnye quartyr…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Bulgaria
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
15.07.2020
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
Mostrar todas las publicaciones