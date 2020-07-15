Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!
🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!
🔹 Moderno edificio de 5 plantas
🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad
🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)
🔹 Amplias terrazas con vistas
🔹 Aparcamiento abierto con la posibilidad de comprar un lugar
🔹 Acabado limpio “clave”, muebles bajo petición
🔹 Sin honorarios de mantenimiento
🏷️ Propuestas actuales (segundo piso):
Arriba. No3 - 65.11 m2 - 99,900 €
Arriba. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €
Up. No5 - 66.72 m2 - 104,900 €
➕ Planeamiento con amplias habitaciones con cocina y balcones
📍 Ubicación:
✅ 400m a la playa
✅ 250m al estadio
✅ 450m al supermercado
✅ 600m al centro de la ciudad
✅ 1,5 km hasta el puerto deportivo Sveti Vlas
✅ Toda la infraestructura urbana está a poca distancia
💰 Plan de pago flexible:
2000 € - reserva
40% a marzo 2025
30% - enero 2026
30% – Diciembre 2026 (en el registro de la propiedad)
Fairview Vlas es una armonía de la naturaleza y la comodidad, ideal para la recreación, residencia permanente e inversión.
📲 Escríbanos para conseguir planes, precio y recorrido por el complejo!