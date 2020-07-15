  1. Realting.com
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

Sveti Vlas, Bulgaria
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Ciudad
    Sveti Vlas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!

🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!

🔹 Moderno edificio de 5 plantas
🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad
🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)
🔹 Amplias terrazas con vistas
🔹 Aparcamiento abierto con la posibilidad de comprar un lugar
🔹 Acabado limpio “clave”, muebles bajo petición
🔹 Sin honorarios de mantenimiento

🏷️ Propuestas actuales (segundo piso):

  • Arriba. No3 - 65.11 m2 - 99,900 €

  • Arriba. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €

  • Up. No5 - 66.72 m2 - 104,900 €
    ➕ Planeamiento con amplias habitaciones con cocina y balcones

📍 Ubicación:

✅ 400m a la playa
✅ 250m al estadio
✅ 450m al supermercado
✅ 600m al centro de la ciudad
✅ 1,5 km hasta el puerto deportivo Sveti Vlas
✅ Toda la infraestructura urbana está a poca distancia

💰 Plan de pago flexible:

  • 2000 € - reserva

  • 40% a marzo 2025

  • 30% - enero 2026

  • 30% – Diciembre 2026 (en el registro de la propiedad)

Fairview Vlas es una armonía de la naturaleza y la comodidad, ideal para la recreación, residencia permanente e inversión.

📲 Escríbanos para conseguir planes, precio y recorrido por el complejo!

Localización en el mapa

Sveti Vlas, Bulgaria

Está viendo
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,030
