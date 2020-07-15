Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase

🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!

🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!

🔹 Moderno edificio de 5 plantas

🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad

🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)

🔹 Amplias terrazas con vistas

🔹 Aparcamiento abierto con la posibilidad de comprar un lugar

🔹 Acabado limpio “clave”, muebles bajo petición

🔹 Sin honorarios de mantenimiento

🏷️ Propuestas actuales (segundo piso):

Arriba. No3 - 65.11 m2 - 99,900 €

Arriba. No4 - 60,95 m2 - 97,500 €

Up. No5 - 66.72 m2 - 104,900 €

➕ Planeamiento con amplias habitaciones con cocina y balcones

📍 Ubicación:

✅ 400m a la playa

✅ 250m al estadio

✅ 450m al supermercado

✅ 600m al centro de la ciudad

✅ 1,5 km hasta el puerto deportivo Sveti Vlas

✅ Toda la infraestructura urbana está a poca distancia

💰 Plan de pago flexible:

2000 € - reserva

40% a marzo 2025

30% - enero 2026

30% – Diciembre 2026 (en el registro de la propiedad)

Fairview Vlas es una armonía de la naturaleza y la comodidad, ideal para la recreación, residencia permanente e inversión.

📲 Escríbanos para conseguir planes, precio y recorrido por el complejo!