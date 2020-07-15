Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento

📍Bulgaria, Barna – Barrio de Acparukhovo

Moderno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.



🏢 El complejo.

Nuevo complejo residencial con arquitectura moderna

Plazas de aparcamiento subterráneo y subterráneo

Zona tranquila y verde con panoramas

Sin honorarios de mantenimiento

Los apartamentos se alquilan según el estándar del estado búlgaro (BDS)

Ideal para alojamiento e inversión



🏠 Planificación y espacio

🔹 Estudios - desde 47.37 m2

🔹 Apartamentos de dos dormitorios - desde 58,42 m2

🔹 Apartamentos de tres dormitorios - desde 95.05 m2



💰 Precios

de 1.200 €/m2 a 1.450 €/m2

(El polvo depende del suelo, el área y la vista)



💳 Condiciones de compra

🔒 Depósito - 2.000 €

Pago de baja - 30%

(Pagado dentro de 1 mes después del depósito)

(Pagado dentro de 1 mes después del depósito) 📆 Instalación sin intereses hasta el final de la construcción



🔥80% de descuento en pago

Estudio - 4.000 €

Dos dormitorios - - 5.000 €

Tres dormitorios - - 6.000 €



🌿 Infraestructura cerca

✔ Tiendas LIDL, Villa, SVA

✔ Jardines de infancia y escuela

✔ Park Asparukhovo

✔ Centro médico

✔ Paradas de autobús y trolebus

✔ Playa Asparuhovo - cerca



🗓 Term of completion of construction

📌Julio 2028



📞 Además.

Selección de apartamentos para presupuesto y propósito (en vivo / alquiler / inversión)

Consulta en línea y transacción remota

Planes y precios actualizados – bajo petición

📲Escribe o llama - Enviaré planes, cálculos y opciones disponibles.