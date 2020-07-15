Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

  1. Realting.com
Varna, Bulgaria
de
$84,134
;
12
ID: 33237
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/2/26

Localización

  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Varna

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento

📍Bulgaria, Barna – Barrio de Acparukhovo
Moderno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.


🏢 El complejo.

  • Nuevo complejo residencial con arquitectura moderna
  • Plazas de aparcamiento subterráneo y subterráneo
  • Zona tranquila y verde con panoramas
  • Sin honorarios de mantenimiento
  • Los apartamentos se alquilan según el estándar del estado búlgaro (BDS)
  • Ideal para alojamiento e inversión


🏠 Planificación y espacio

🔹 Estudios - desde 47.37 m2
🔹 Apartamentos de dos dormitorios - desde 58,42 m2
🔹 Apartamentos de tres dormitorios - desde 95.05 m2


💰 Precios

de 1.200 €/m2 a 1.450 €/m2
(El polvo depende del suelo, el área y la vista)


💳 Condiciones de compra

  • 🔒 Depósito - 2.000 €
  • Pago de baja - 30%
    (Pagado dentro de 1 mes después del depósito)
  • 📆 Instalación sin intereses hasta el final de la construcción


🔥80% de descuento en pago

  • Estudio - 4.000 €
  • Dos dormitorios - - 5.000 €
  • Tres dormitorios - - 6.000 €


🌿 Infraestructura cerca

✔ Tiendas LIDL, Villa, SVA
✔ Jardines de infancia y escuela
✔ Park Asparukhovo
✔ Centro médico
✔ Paradas de autobús y trolebus
✔ Playa Asparuhovo - cerca


🗓 Term of completion of construction

📌Julio 2028


📞 Además.

  • Selección de apartamentos para presupuesto y propósito (en vivo / alquiler / inversión)
  • Consulta en línea y transacción remota
  • Planes y precios actualizados – bajo petición

📲Escribe o llama - Enviaré planes, cálculos y opciones disponibles.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 63.0
Precio por m², USD 1,335
Precio del apartamento, USD 83,710

Localización en el mapa

Varna, Bulgaria
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 39–62 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vida de lujo en la costa¡Listo para la temporada de verano de 2027!Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico terri…
Agencia
Invest Cafe
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Mostrar todo Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Año de construcción 2028
Área 38–97 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 67.0
58,633 – 92,093
Apartamentos 2 habitaciones
97.0
146,823
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 39 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat🏖 5-10 minutos a pie de la playa💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños⭐Principales activos✔ Una propiedad cerca del mar✔ Zona tranquila cerca de la playa e in…
Agencia
Риэлтор без границ
