Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo

🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento
📍Bulgaria, Barna – Barrio de Acparukhovo
Moderno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.
🏢 El complejo.
🏠 Planificación y espacio
🔹 Estudios - desde 47.37 m2
🔹 Apartamentos de dos dormitorios - desde 58,42 m2
🔹 Apartamentos de tres dormitorios - desde 95.05 m2
💰 Precios
de 1.200 €/m2 a 1.450 €/m2
(El polvo depende del suelo, el área y la vista)
💳 Condiciones de compra
🔥80% de descuento en pago
🌿 Infraestructura cerca
✔ Tiendas LIDL, Villa, SVA
✔ Jardines de infancia y escuela
✔ Park Asparukhovo
✔ Centro médico
✔ Paradas de autobús y trolebus
✔ Playa Asparuhovo - cerca
🗓 Term of completion of construction
📌Julio 2028
📞 Además.
📲Escribe o llama - Enviaré planes, cálculos y opciones disponibles.