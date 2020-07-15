Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta
📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat
🏖 5-10 minutos a pie de la playa
💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños
⭐Principales activos
✔ Una propiedad cerca del mar
✔ Zona tranquila cerca de la playa e infraestructura
✔ Adecuado para vacaciones, alquiler e inversión
✔ Nueva construcción, planificación moderna
✔ Posibilidad de instalar sin intereses
🏡Opciones disponibles y precios
Estudios
• desde 38 m2
• Precio desde $51,560
Apartamento con 1 dormitorio
• desde 57 m2
• Precio desde $74,760
Apartamentos con balcones, grandes ventanas y diseños convenientes.
Adecuado para uso personal y para alquilar en temporada alta.
🚩Disponibilidad y suelos actuales se especifican al aplicar
💳Plan de pago
• Depósito - 2.000 €
30% – primera entrega, pagada dentro de 1 mes después del depósito
• Instalación sin intereses hasta el final de la construcción
✔ Sin sobrepago.
✔ Condiciones transparentes
✔ Conveniente de comprar sin la cantidad completa al principio
🏢Acerca del proyecto
• Moderno edificio residencial de formato resort
• Ascensor, materiales de calidad, eficiencia energética
• Área de conservación
• Adecuado para vivir durante todo el año
• Posibilidad de arrendamiento posterior
📍Ubicación - Fregat district
• Caminando hacia el mar y las playas
• Tiendas, cafeterías, restaurantes cerca
• Comunicación conveniente con el centro del resort
• Una de las zonas más populares de Sunny Beach
💼Acompañamiento
✔ Selección de apartamentos para sus propósitos
✔ Asesoramiento sobre inversiones y arrendamiento
✔ Apoyo total a la transacción
✔ Soporte antes de la recepción de llaves
📞Escribe o llama.
Enviaré diseños, pisos actuales y ayudaré a reservar un apartamento a un precio inicial.