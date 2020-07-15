  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Nesebar
  4. Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor

Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
;
3
Dejar una solicitud
ID: 33130
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta

📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat
🏖 5-10 minutos a pie de la playa

💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños

⭐Principales activos

✔ Una propiedad cerca del mar
✔ Zona tranquila cerca de la playa e infraestructura
✔ Adecuado para vacaciones, alquiler e inversión
✔ Nueva construcción, planificación moderna
✔ Posibilidad de instalar sin intereses

🏡Opciones disponibles y precios

Estudios
• desde 38 m2
• Precio desde $51,560

Apartamento con 1 dormitorio
• desde 57 m2
• Precio desde $74,760

Apartamentos con balcones, grandes ventanas y diseños convenientes.
Adecuado para uso personal y para alquilar en temporada alta.

🚩Disponibilidad y suelos actuales se especifican al aplicar

💳Plan de pago

• Depósito - 2.000 €
30% – primera entrega, pagada dentro de 1 mes después del depósito
• Instalación sin intereses hasta el final de la construcción

✔ Sin sobrepago.
✔ Condiciones transparentes
✔ Conveniente de comprar sin la cantidad completa al principio

🏢Acerca del proyecto

• Moderno edificio residencial de formato resort
• Ascensor, materiales de calidad, eficiencia energética
• Área de conservación
• Adecuado para vivir durante todo el año
• Posibilidad de arrendamiento posterior

📍Ubicación - Fregat district

• Caminando hacia el mar y las playas
• Tiendas, cafeterías, restaurantes cerca
• Comunicación conveniente con el centro del resort
• Una de las zonas más populares de Sunny Beach

💼Acompañamiento

✔ Selección de apartamentos para sus propósitos
✔ Asesoramiento sobre inversiones y arrendamiento
✔ Apoyo total a la transacción
✔ Soporte antes de la recepción de llaves

📞Escribe o llama.
Enviaré diseños, pisos actuales y ayudaré a reservar un apartamento a un precio inicial.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 38.8
Precio por m², USD 1,555
Precio del apartamento, USD 60,349

Localización en el mapa

Nesebar, Bulgaria
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Está viendo
Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nesebar, Bulgaria
de
$60,349
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Mostrar todo Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!🔹 Moderno edificio de 5 plantas🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)🔹 Amplias terrazas con vista…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Mostrar todo Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Año de construcción 2028
Área 38–97 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 67.0
58,125 – 91,296
Apartamentos 2 habitaciones
97.0
145,552
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Mostrar todo Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Año de construcción 2026
🌊 Succedido a su apartamento en 400 metros del lugar en Nessebre!🔹 ♪ Listo para casa🔹 ¡Sin cargo por servicio!🔹 Ideal dla la summerego detíha, PMG o muelles en Arendu🔹 Barrio🔹 Compartidas: un arpa dotado o terraza 11.4 m2!🔹 Precio desde 95 590 €💎 En complejo:✅ Spornыe 2 y 3-konnatnye quartyr…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Bulgaria
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
15.07.2020
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
Mostrar todas las publicaciones