Complejo residencial Solnecnyj bereg Umnyj vybor

🌴 Apartamentos en el mar en Bulgaria - la venta

📍 La Costa del Sol • Rayón de Fregat

🏖 5-10 minutos a pie de la playa

💥 Oferta rara al inicio de la construcción - los mejores precios y la elección de diseños

⭐Principales activos

✔ Una propiedad cerca del mar

✔ Zona tranquila cerca de la playa e infraestructura

✔ Adecuado para vacaciones, alquiler e inversión

✔ Nueva construcción, planificación moderna

✔ Posibilidad de instalar sin intereses

🏡Opciones disponibles y precios

Estudios

• desde 38 m2

• Precio desde $51,560

Apartamento con 1 dormitorio

• desde 57 m2

• Precio desde $74,760

Apartamentos con balcones, grandes ventanas y diseños convenientes.

Adecuado para uso personal y para alquilar en temporada alta.

🚩Disponibilidad y suelos actuales se especifican al aplicar

💳Plan de pago

• Depósito - 2.000 €

30% – primera entrega, pagada dentro de 1 mes después del depósito

• Instalación sin intereses hasta el final de la construcción

✔ Sin sobrepago.

✔ Condiciones transparentes

✔ Conveniente de comprar sin la cantidad completa al principio

🏢Acerca del proyecto

• Moderno edificio residencial de formato resort

• Ascensor, materiales de calidad, eficiencia energética

• Área de conservación

• Adecuado para vivir durante todo el año

• Posibilidad de arrendamiento posterior

📍Ubicación - Fregat district

• Caminando hacia el mar y las playas

• Tiendas, cafeterías, restaurantes cerca

• Comunicación conveniente con el centro del resort

• Una de las zonas más populares de Sunny Beach

💼Acompañamiento

✔ Selección de apartamentos para sus propósitos

✔ Asesoramiento sobre inversiones y arrendamiento

✔ Apoyo total a la transacción

✔ Soporte antes de la recepción de llaves

📞Escribe o llama.

Enviaré diseños, pisos actuales y ayudaré a reservar un apartamento a un precio inicial.