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Villas en venta en Bashkia Durres, Albania

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106 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 3/3
Elite Willows with Privateshia Cause Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzEn el corazón de …
$882,149
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 496 m²
Número de plantas 2
For sale: 2-story villa in one of the quietest and greenest areas known as "Vila e Zogut". T…
$290,920
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Century 21 Eon
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 597 …
$1,51M
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Villa 12 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 12 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 10
Área 421 m²
Una villa de tres pisos en la zona de Plazh está a la venta. Podría utilizarse para fines em…
$445,120
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CACTUS | Real Estate
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 3
VILLA DE 3 pisos para la venta en ARAPAJ – VER📍 Arapaj🏡 Villa residencial de 3 pisos📐 Superf…
$460,178
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located in…
$220,130
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Villa en Ishem, Albania
Villa
Ishem, Albania
$794,652
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International real estate agency Habita
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Villa en Bashkia Durres, Albania
Villa
Bashkia Durres, Albania
Área 792 m²
Número de plantas 6
El edificio está situado en el Hospital Durres, tiene una huella de construcción de 138 m2 y…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en Turquoise Marina en venta!Moderna villa tipo T3 en venta, parte de la…
$484,317
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Century 21 Eon
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 417 m²
Número de plantas 4
🏡 Vendí la cuarta villa en Shcalnure, Durres📍 Tranquilo y estratégicamente situado en Shkaln…
$565,040
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Número de plantas 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
🌿 VILLA LUXURY para la venta en RRASHBULL, DURREXSSi usted está buscando una casa que combin…
$520,248
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
We offer individual villas for sale at Turquoise Marina. The villa is a two-story building w…
$576,531
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Turquoise Marina - Lalezi Bay! The Turquoise Marina complex is located …
$347,057
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Villa 4 habitaciones en Hamallaj, Albania
Villa 4 habitaciones
Hamallaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 2/2
The villa has a surface area of 131 m2 and a plot area of 326 m2. It has a dedicated parking…
$464,719
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Número de plantas 2
🏡 2-Story Villa for Sale in Neighborhood 17, Durrës If you are looking for a comfortable …
$232,959
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta, diseñada para el máximo confort y un estilo de vida moderno.La propi…
$1,75M
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Al Imobiliare
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Villa en Ishem, Albania
Villa
Ishem, Albania
Área 230 m²
Número de plantas 2
For Sale: Luxury Villa with Swimming Pool in “Lura 3” Complex, Lalzit Bay 💶 Price: €550,0…
$640,502
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 171 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 679 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una villa individual con un patio, en el Complejo "Marina Turquesa".Turquo…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Villa 7 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 7 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 597 m²
Número de plantas 2
Individual villa for sale with 2 floors above ground and 1 basement floor. -Land area: 59…
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Century 21 Eon
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Durres, Albania

con Garaje
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