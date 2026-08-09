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Villas en venta en Southern Albania, Albania

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Saranda
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Himare
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56 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$1,02M
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$301,982
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 319 m²
En el corazón de Folie Village, Jala, uno de los resorts más prestigiosos y exigentes de Alb…
$1,26M
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Villa en Gjashte, Albania
Villa
Gjashte, Albania
Área 450 m²
$1,30M
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Orikum, Albania
Villa
Orikum, Albania
Área 235 m²
🏘 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM, VLORA 🌊💰 Precio: 235.000 euros / total📐 Detalles de …
$273,123
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimenta lo mejor de Vlorë viviendo en esta hermosa villa nueva, perfectamente situada en…
$265,976
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
$1,394
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 364 m²
Número de plantas 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
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Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Piso 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Número de plantas 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimente el epítome de lujo viviendo en Vlora, Albania, en esta impresionante villa de tr…
$2,904
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Villa 2 habitaciones en Palase, Albania
Villa 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa 5 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 5 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 365 m²
Número de plantas 2
Twin Villa con Jacuzzi en venta, en Green Coast! En uno de los destinos más exclusivos de l…
$1,72M
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Century 21 Oksford
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 VILLA DE 2 pisos para la venta en FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Precio: 170.000 Euro/Total📍 Ubic…
$198,007
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de lujo en Radhimë, Vlorë, Albania: piscina privada y a pocos pasos del mar. Opo…
$678,250
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
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Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa 6 habitaciones en Manastir, Albania
Villa 6 habitaciones
Manastir, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Número de plantas 3
Resort de Lujo en la Riviera Albanesa Ubicado en una pintoresca colina con vistas al Lago…
$1,37M
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Villa 6 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 6 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
$1,69M
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 2
Descubre el lujo y la tranquilidad del Renacimiento albanés con esta moderna villa Premium c…
$1,60M
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Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 333 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina en venta, en Costa Verde! En uno de los destinos más exclusivos de la cos…
$1,72M
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