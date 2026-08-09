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Villas en venta en Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
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Qender Vlore
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36 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Villa en Orikum, Albania
Villa
Orikum, Albania
Área 337 m²
Número de plantas 2
🏡 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM, VLORA💰 PRECIO: 400.000 EURO📐 Detalles de la propieda…
$465,472
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 2 000 m²
Se ofrece una elegante villa en venta y alquiler, situada en una parcela de 2000m2, con área…
$1,42M
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$301,982
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Área 146 m²
Número de plantas 2
🔑🌊 2-STORY VILLA FOR SALE – ON THE PLANE / COLD WATER, VLORA. 🌅 PANORAMIC FRONTAL VIEW FR…
$559,856
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
$325,211
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Orikum, Albania
Villa
Orikum, Albania
Área 235 m²
🏘 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM, VLORA 🌊💰 Precio: 235.000 euros / total📐 Detalles de …
$273,123
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimenta lo mejor de Vlorë viviendo en esta hermosa villa nueva, perfectamente situada en…
$265,976
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
$1,394
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 364 m²
Número de plantas 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Experimente el epítome de lujo viviendo en Vlora, Albania, en esta impresionante villa de tr…
$2,904
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 209 m²
🏡 2-STORY BUILDING FOR SALE IN UJI I TOHTA, VLORA📍 (campo de trabajadores extranjeros)💰 PREC…
$269,561
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 268 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 VILLA DE 2 pisos para la venta en FUSHA E DRUVE, VLORA.💶 Precio: 170.000 Euro/Total📍 Ubic…
$198,007
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de lujo en Radhimë, Vlorë, Albania: piscina privada y a pocos pasos del mar. Opo…
$678,250
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Bashkia Vlore, Albania
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Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
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Villa 6 habitaciones en Novosele, Albania
Villa 6 habitaciones
Novosele, Albania
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Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
🆕🏘 VILLA DE 2 pisos para la venta en Noveise, VLORE.💶 Precio: 185.000 Euro/Total📍 Ubicación:…
$216,539
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Bashkia Vlore, Albania
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Área 269 m²
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Villa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Número de plantas 2
Luxury Private House With Two Floors For Sale In Vlore City, Albanian Riviera. Perfectly loc…
Precio en demanda
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Bashkia Vlore, Albania
Área 542 m²
🏡 4-STORY BUILDING FOR SALE NEAR BRICK FACTORY, VLORA 💶 Price: €742,000 📐 Construction a…
$863,009
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Garaje
con Jardín
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