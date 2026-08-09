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Villas en venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
106
Bashkia Shijak
3
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98 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 3 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 171 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 518 m²
Número de plantas 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
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Century 21 Eon
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Villa 12 habitaciones en Condado de Durrës, Albania
Villa 12 habitaciones
Condado de Durrës, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 910 m²
Número de plantas 3
¡Exclusivo! Villa de lujo en venta en Iliria Modern Beach con spa, techo y piscina – Premium…
$4,59M
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Century 21 Oksford
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA PARA VENTA CENTRO DE CIUDAD DE NEAR📍 Situado detrás de la Prefectura, en la c…
$138,231
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Piso 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en Turquoise Marina en venta!Moderna villa tipo T3 en venta, parte de la…
$484,317
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Villa en Ishem, Albania
Villa
Ishem, Albania
$1,07M
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 679 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una villa individual con un patio, en el Complejo "Marina Turquesa".Turquo…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Villa en Bashkia Durres, Albania
Villa
Bashkia Durres, Albania
Área 792 m²
Número de plantas 6
El edificio está situado en el Hospital Durres, tiene una huella de construcción de 138 m2 y…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 1
$511,841
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
For Sale: 2-floor Villa in Spitalle area (Spitalle), Durrës — fully furnished, 5 bedrooms …
$290,420
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Century 21 Eon
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/2
Villa with pool in Turquoise Marina for sale! In this complex we have individual 3-story vi…
$815,296
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Villa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 150 m²
Número de plantas 2
For Sale: Villa-Guesthouse in Gjiri i Lalëzit area (Gjiri i Lalëzit), Durrës — 3 bedrooms, p…
$638,923
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1/2
Villas for sale at Turquoise Marina! The Turquoise Marina complex is located in the Lalëz B…
$605,648
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 1
Villa for sale with a yard at Lalzit Bay in Hamallaj. It is located at the Torquise Marina c…
$419,295
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
2-Story House for Sale near the Beach, Durrës 💰 Price: €190,000 📍 Location: Near the bea…
$223,972
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Villa 12 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 12 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 662 m²
Número de plantas 2
🏡 BUILDING MULTIFUNCTIONAL FOR SALE – IDEAL FOR HOTEL, ASYLUM OR ACCOMMODATION BUSINESS📍 Exc…
$547,831
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Villa
Ishem, Albania
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Villa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 234 m²
Número de plantas 1
In one of Albania's most prestigious residences – San Pietro Resort, we present this unique …
$2,10M
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
Private 2-story house for sale near the Shenavlash supervision, Durrës! - Land area: 237 …
$192,007
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villa for Sale with Sea View in Shkallnur, Durrës 💰 Price: €220,000 📍 Location: Shkallnu…
$258,921
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Parámetros de las propiedades en Northern Albania, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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