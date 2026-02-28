Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Bashkia Shijak
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Bashkia Shijak, Albania

Villa 4 habitaciones en Sallmonaj, Albania
Villa 4 habitaciones
Sallmonaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 340 m²
Información sobre el pueblo:• Zona de Villa: 197m2/floor.Estructura de 3 pisosOrganización:•…
$1,18M
Parámetros de las propiedades en Bashkia Shijak, Albania

