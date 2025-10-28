Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Tirana, Albania

3 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Número de plantas 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75M
Villa 14 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 14 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 14
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 507 m²
Número de plantas 4
4-storey villa near Venue Club for sale! In the Kodrës së Priftit area, near Venue Club, we…
$792,002
Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
Parámetros de las propiedades en Tirana, Albania

Baratos
De lujo
