Áticos con garaje en Venta Albania

Saranda
7
Vlora
18
Central Albania
10
Bashkia Durres
12
1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
Parámetros de las propiedades en Albania

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
