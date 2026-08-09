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Áticos en Venta Southern Albania, Albania

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Saranda
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Ático Ático 5 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$184,242
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Ático Ático 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 7/7
LUXURY PENTHOUSE FOR SALE WITH STUNNING VIEWS OF THE BAY OF VLORA!   An exclusive p…
$1,38M
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Century 21 Marina
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Piso 4/4
Nuevo ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Vlora, con su innegable belleza y …
$763,651
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 12/12
Apartamento de lujo con vistas al mar en venta en Lungomare, Vlora, Albania - Ático nuevo id…
$466,365
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Ático Ático 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 6/6
Ático con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. Este maravilloso ático con vistas al mar…
$299,327
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 264 m²
Piso 6/6
Apartamento de lujo con vistas al mar en venta en la zona de Old Beach, Vlore, Riviera Alban…
$778,463
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Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 7/7
Ático con vistas al mar en venta en Vlorë, Albania. Si busca la casa de sus sueños, una esca…
$692,288
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$320,687
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$287,811
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 12/12
Inversión inmobiliaria: Ático de lujo con vistas al mar en venta en Vlora, Albania. ¿Busca u…
$668,496
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 5/5
Ático de lujo con vistas al mar en venta en Vlora, Albania - Propiedad de inversión. Perfect…
$450,361
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Ático Ático 6 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 5/5
Algunas personas pasan toda su vida buscando un lugar tan tranquilo que todavía se encuentra…
$456,378
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Ático Ático 4 habitaciones en Gjashte, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
✅ Precio: 260.000 Euro (negociable)✅ Ubicación: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Superficie: …
$299,992
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Ático Ático 3 habitaciones en Orikum, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Le presentamos el nuevo proyecto en la zona de Orikum, Las Terrazas Verdant. Un moderno proy…
$405,668
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NEXT REAL ESTATE
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 9/9
🌆🏡 FOR SALE 2+1+2 PENTHOUSE NEAR "HALIM XHELO" SCHOOL, VLORA💶 Precio: 187.000 Euro/Total📐 Zo…
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 4
Ático de lujo con vistas panorámicas al mar en Uji i Ftohte, Vlore: Una inversión exclusiva …
$541,305
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 10/10
🔑🏡 EN TRANSBALKANIKE, VLORA💶 Precio: 135.000 Euro/Total📐 Superficie: 123 m2📍 Ubicación: Gjer…
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
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Dormitorios 1
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Área 140 m²
Piso 4
¡Villa!Precio: 395.000 EuroSuperficie: 140 m2/TotalUbicación: Street Dhimitër Konomi,VlorëEs…
$453,946
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Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

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