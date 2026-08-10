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Áticos en Venta Bashkia Durres, Albania

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15 propiedades total found
Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 FOR SALE – SPACIOUS PENTHOUSE ANTE FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zo…
$213,880
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 PENTHOUSE FOR SALE – FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zonas más buscad…
$213,106
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Piso 7/7
Se organiza en dos salas de estar junto con una cocina, dos dormitorios, dos baños, un armar…
$837,850
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Century 21 Eon
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 10/10
Se vende ático/dúplex con vistas al mar en Durrës, con una gran terraza y vistas impresionan…
$468,676
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Lux-Albania Home
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 6
La villa se encuentra en una de las Residencias Elite en Lalzi Bay, que ofrece comodidad, se…
$236,093
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Future Home Invest
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 6/6
En venta es un ático con vistas al mar en el mismo centro de la zona de Plazh sólo 100 neter…
$319,573
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CACTUS | Real Estate
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Piso 8/8
3+1+2 Apartamento con 160 m2 Veranda en venta – Playa Area, Durrës💶 Precio: bajo petición📐 S…
$582,563
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Century 21 Eon
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 10
2+1 Apartamento con vistas al mar en venta en Vollga, Durrës💰 Precio: 450.000 €📍 Ubicación: …
$535,582
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Un gran apartamento de 3+1 está en venta en Plazh zona de la ciudad de Durres. Este es un át…
$224,275
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Ático Ático 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 6/6
🏡 SEA VIEW PENTHOUSE FOR SALE – RROTA E KUQE, DURRSEACH 🌊📍 Primera ubicación en Rrota e Kuqe…
$217,389
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Ático Ático 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 4/4
Descubre un mundo de sofisticación con nuestros apartamentos y villas en Porto Lalzi. Ya sea…
$534,914
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 2
El ático se encuentra en la quinta planta de un nuevo edificio equipado con ascensor.Está or…
$226,946
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Ático Ático en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático
Bashkia Durres, Albania
Área 211 m²
Piso 9
Apartamento en venta en Plazh, Durres con dos dormitorios y dos baños• Superficie neta 116.3…
$194,297
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Ático Ático en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático
Bashkia Durres, Albania
Área 283 m²
PENTHOUSE FOR SALE NEAR THE SEA AND THE GOVERNMENT BLOCK, DURRES!PENTHOUSE FOR SALE, DURRES …
$341,487
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Ático Ático 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Área 180 m²
Piso 5
Dúplex de lujo en venta, primera línea con vista al mar, en la zona de Rueda Roja de la Play…
$455,316
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Durres, Albania

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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