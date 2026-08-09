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Áticos en Venta Saranda, Albania

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9 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Piso 5/5
Ubicación:El apartamento está situado en la calle Butrint, una de las zonas más favoritas de…
$583,942
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Ático Ático 5 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$867,759
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Agencia
Saranda Elite's Realty Group
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$184,242
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 6/6
Imagina bajar de la arena cálida directamente a tu santuario privado… en menos de un minuto.…
$611,472
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Agencia
Saranda Elite's Realty Group
Idiomas hablados
English
Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 6/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$320,687
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Ático Ático 2 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 2 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/6
Residencia Urban Verde13 Apartamento disponible, apartamentos de 2 dormitorios y apartamento…
$287,811
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Ático Ático 3 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Ático Ático 6 habitaciones en Saranda, Albania
Ático Ático 6 habitaciones
Saranda, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 5/5
Algunas personas pasan toda su vida buscando un lugar tan tranquilo que todavía se encuentra…
$456,378
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Agencia
Saranda Elite's Realty Group
Idiomas hablados
English
Ático Ático 4 habitaciones en Gjashte, Albania
Ático Ático 4 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
✅ Precio: 260.000 Euro (negociable)✅ Ubicación: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Superficie: …
$299,992
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Agencia
NEXT REAL ESTATE
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