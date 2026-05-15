Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Lezhë Municipality
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Lezhe Municipality, Albania

;
Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJIN El apartamento está situado en la déc…
$355,814
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CACTUS | Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir