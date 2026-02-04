Fox Promotion S.C

Fundada en 2015, nuestra compañía se especializa en inversiones inmobiliarias en Polonia. Nuestra oficina está en el centro de Varsovia, y operamos en las principales ciudades polacas. Nuestra dirección es ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659, Varsovia.
Ofrecemos nuestros conocimientos sobre inversiones inmobiliarias en Polonia. Le damos acceso a diferentes tipos de proyectos, concentrándonos en el retorno que obtendrá. Tenemos una amplia experiencia con inversores extranjeros. Nuestros servicios:
A) Inversiones en compra para alquilar
B) Propiedades con necesidades de finalización y renovación
C) Nuevos proyectos de desarrollo que tendrán lugar en el futuro y nosotros podemos finalizar.
Para la opción A, ofrecemos los siguientes servicios:
Para las opciones B y C le ofrecemos los mismos servicios de la opción A, más los siguientes servicios adicionales: