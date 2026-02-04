  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Fox Promotion S.C

Fox Promotion S.C

Polonia, Varsovia
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2017
En la plataforma
En la plataforma
6 años 8 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Polski, Français
Página web
Página web
thefox.pl
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Fundada en 2015, nuestra compañía se especializa en inversiones inmobiliarias en Polonia. Nuestra oficina está en el centro de Varsovia, y operamos en las principales ciudades polacas. Nuestra dirección es ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659, Varsovia.

Servicios

Ofrecemos nuestros conocimientos sobre inversiones inmobiliarias en Polonia. Le damos acceso a diferentes tipos de proyectos, concentrándonos en el retorno que obtendrá. Tenemos una amplia experiencia con inversores extranjeros. Nuestros servicios:

A) Inversiones en compra para alquilar
B) Propiedades con necesidades de finalización y renovación
C) Nuevos proyectos de desarrollo que tendrán lugar en el futuro y nosotros podemos finalizar.

Para la opción A, ofrecemos los siguientes servicios:

  • Encontrar las propiedades;
  • Consultas personalizadas sobre su inversión;
  • Estructuración del acuerdo;
  • Negociación del precio;
  • Organización de la reunión con el notario con presencia de un traductor jurado (obligatorio);
  • Ttras finalizar la transacción, nos ocupamos del cambio de propiedad con las autoridades de la ciudad, la administración del edificio, los proveedores de energía;
  • Le ayudamos a obtener su número NIP (número fiscal personal en Polonia);
  • Le encontraremos al primer inquilino: hacemos la publicidad para encontrar inquilinos, realizamos las visitas y regulamos el contrato de alquiler.

Para las opciones B y C le ofrecemos los mismos servicios de la opción A, más los siguientes servicios adicionales:

  • Coordinación y desarrollo del trabajo con el diseñador de interiores/arquitecto;
  • Visitas regulares durante las remodelaciones;
  • Actualizaciónes con fotografías por correo electrónico;
  • Control del presupuesto y de los plazos. Nuestro diseñador de interiores/arquitecto ofrece dos años de garantía que empiezan en la fecha de finalización.
Nuestros agentes en Polonia
Ver todo 22 agents
Nicolas Jerzyk
Nicolas Jerzyk
111 propiedad
Gosia
Gosia
2 propiedades
Iwona
Iwona
41 propiedad
Joanna Fox
Joanna Fox
Agencias cercanas
Keller Williams Poland
Polonia, Voivodato de Gran Polonia
Gründungsjahr des Unternehmens 2020
Keller Williams (1983) es un líder en el mercado mundial de ventas de bienes.Numerosos editores, incluyendo Forbes, han reconocido a la empresa como una de las agencias inmobiliarias más valoradas. Actualmente operamos en 52 países, lo que nos ayuda a encontrar propiedades para nuestros clie…
Dejar una solicitud
Prestige Real Estate
Polonia, Varsovia
Propiedades residenciales 66
El Prestige Real Estate Varsovia es una empresa con experiencia, fiabilidad y confianza que se ocupa de las propiedades de alquiler a largo plazo. Nos enorgullecemos de dar servicio profesional a todos nuestros clientes y nuestros agentes inmobiliarios están entrenados para ayudarle a alcan…
Dejar una solicitud
GOESTE
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2014
Propiedades residenciales 3577 Bienes raíces comerciales 5 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 222
Nuestra agencia inmobiliaria se especializa en la venta de casas y apartamentos en Varsovia y sus alrededores. Proporcionamos servicios integrales a nuestros clientes, siempre ofreciendo asesoramiento calificado y eligiendo las soluciones más óptimas para ellos en cada etapa del proceso.Vend…
Dejar una solicitud
PRO Silver
Mazur Estate
Polonia, Polonia
Gründungsjahr des Unternehmens 2022
Propiedades residenciales 144 Bienes raíces comerciales 4 Alquiler a largo plazo 130 Parcelas 3
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Varem Estate Sp. z o.o.
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 10
Tenemos la misión de hacer que comprar y vender casas sea rápido, simple y seguro. Ofrecemos ofertas de compra instantánea, servicios de corretaje y apartamentos urbanos listos para mudarse. Nuestro equipo de expertos, respaldado con tecnología de IA, garantiza la eficiencia y la tranquilida…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Realting.com
Ir