Fox Promotion S.C

Servicios

Ofrecemos nuestros conocimientos sobre inversiones inmobiliarias en Polonia. Le damos acceso a diferentes tipos de proyectos, concentrándonos en el retorno que obtendrá. Tenemos una amplia experiencia con inversores extranjeros. Nuestros servicios:

A) Inversiones en compra para alquilar

B) Propiedades con necesidades de finalización y renovación

C) Nuevos proyectos de desarrollo que tendrán lugar en el futuro y nosotros podemos finalizar.

Para la opción A, ofrecemos los siguientes servicios:

Encontrar las propiedades;

Consultas personalizadas sobre su inversión;

Estructuración del acuerdo;

Negociación del precio;

Organización de la reunión con el notario con presencia de un traductor jurado (obligatorio);

Ttras finalizar la transacción, nos ocupamos del cambio de propiedad con las autoridades de la ciudad, la administración del edificio, los proveedores de energía;

Le ayudamos a obtener su número NIP (número fiscal personal en Polonia);

Le encontraremos al primer inquilino: hacemos la publicidad para encontrar inquilinos, realizamos las visitas y regulamos el contrato de alquiler.

Para las opciones B y C le ofrecemos los mismos servicios de la opción A, más los siguientes servicios adicionales: