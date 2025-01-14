  1. Realting.com
Casa adosada Lusowo

Lusowo, Polonia
de
$243,930
VAT
;
2
ID: 32747
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/10/25

Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Gran Polonia
  • Barrio
    Poznań County
  • Ciudad
    gmina Tarnowo Podgorne
  • Pueblo
    Lusowo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Calefacción:

  Calefacción individual

Funciones de reparación:

  Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Además

Localización en el mapa

Lusowo, Polonia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Está viendo
Casa adosada Lusowo
Lusowo, Polonia
de
$243,930
VAT
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones