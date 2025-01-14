  1. Realting.com
Complejo residencial Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani

Poznan, Polonia
$118,950
27/10/25
$118,950
1/10/24
$108,080
7
Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Gran Polonia
  • Ciudad
    Poznan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase de confort
    Bloque de cuadro
    2026
    7

Localización en el mapa

Poznan, Polonia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
